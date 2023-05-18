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"Зернова угода" поки не відновила свою роботу, - Мінінфраструктури

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Четвер 18 травня 2023 18:13
"Зернова угода" поки не відновила свою роботу, - Мінінфраструктури Фото: "зернова угода" поки що не відновила свою роботу (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Експорт сільськогосподарських товарів Чорним морем у рамках "зернової угоди" поки не відновили, незважаючи на її продовження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника розвитку громад, територій та інфраструктури України Юрія Васькова в інтерв'ю "Голосу Америки".

За його словами, Україна, ООН та Туреччина вважають, що вчора "зернова угода" була просто розблокована, а не продовжена, оскільки спочатку ще 17 березня її дію продовжили на 120 днів, а не на 60, як заявляла Росія.

"Але (розблокована - ред.) поки що на словах. Тому що, незважаючи на вчорашні заяви, і вчора і сьогодні досі не проінспектовано жодне судно. Тобто 62 судна залишаються в очікуванні інспекцій на вхід. Жодне не погоджено всіма сторонами". угоди, а саме Російською Федерацією", - додав Васьков.

Нагадаємо, вчора, 17 травня, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив про продовження дії "зернової угоди" ще на два місяці. Цю інформацію підтвердили і в Україні.

Пізніше генсек ООН Антоніу Гутерреш заявив, що продовження "зернової угоди" - хороша новина для всього світу.

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