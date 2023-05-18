"Зернова угода" поки не відновила свою роботу, - Мінінфраструктури

Експорт сільськогосподарських товарів Чорним морем у рамках "зернової угоди" поки не відновили, незважаючи на її продовження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника розвитку громад, територій та інфраструктури України Юрія Васькова в інтерв'ю " Голосу Америки ".

За його словами, Україна, ООН та Туреччина вважають, що вчора "зернова угода" була просто розблокована, а не продовжена, оскільки спочатку ще 17 березня її дію продовжили на 120 днів, а не на 60, як заявляла Росія.

"Але (розблокована - ред.) поки що на словах. Тому що, незважаючи на вчорашні заяви, і вчора і сьогодні досі не проінспектовано жодне судно. Тобто 62 судна залишаються в очікуванні інспекцій на вхід. Жодне не погоджено всіма сторонами". угоди, а саме Російською Федерацією", - додав Васьков.