Главная модель Вселенной может быть ошибочной: темная энергия под вопросом

Одна из главных теорий современной космологии может оказаться ложной. Новое исследование свидетельствует, что Вселенная может расширяться не одинаково по всем направлениям, как десятилетиями считали ученые.

Об этом пишет РБК-Украина , ссылаясь на исследование, опубликованное в научном журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society .

Ученые объяснили: для измерения скорости расширения космоса традиционно используют сверхновые звезды типа Ia.

Они возникают в двойных звездных системах с белыми карликами, которые либо поглощают вещество звезды-компаньона до достижения критической массы, либо сливаются с другим белым карликом.

Благодаря предполагаемой яркости этих взрывов астрономы рассчитывают расстояние до них, а за красным смещением - скорость их удаления.

Возраст звезд-предшественников и иллюзия ускорения

Исследователи проанализировали каталог сверхновых Pantheon+ и применили поправку на возраст звезд-предшественников, разработанную астрономами из Университета Йонсе.

Выяснилось, что стандартная яркость сверхновых зависит от возраста звездной системы.

После поправки сверхновые из младших звезд-предшественников оказались систематически тусклее тех, что образовались от более старых звезд;

Поскольку более отдаленные сверхновые происходят от младших звезд, они кажутся более тусклыми, чем есть на самом деле;

Эта чрезмерная тусклость создает ложный эффект дополнительного расстояния, имитирующего ускоренное расширение Вселенной .

. В результате обнаруженное ускорение оказалось анизотропным - оно изменяет свою интенсивность в зависимости от направления наблюдения.

Кризис стандартной модели

Исследователи проявили аномальную закономерность: эффект, ранее объясняемый ускоренным расширением Вселенной, сильнее всего проявляется в том направлении, куда движется Млечный Путь, а с увеличением расстояния постепенно ослабевает.

Если это подтвердится, то одна из главных идей современной космологии может оказаться ложной.

По словам авторов работы, Вселенная продолжает расширяться, но не ускоряется , как считалось последние десятилетия. Напротив, скорость этого расширения может постепенно уменьшаться.

Если выводы ученых подтвердятся, это подвергнет сомнению одну из главных моделей, которой астрономы десятилетиями объясняли эволюцию Вселенной.

Кроме того, новая работа может помочь решить так называемое "напряжение Габбла" - давнюю проблему, из-за которой разные методы измерения скорости расширения Вселенной дают разные результаты.

По словам авторов, полученные данные не подтверждают, что Вселенная расширяется одинаково быстро по всем направлениям, а именно на этом предположении и построены современные космологические модели.