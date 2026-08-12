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Космический взрыв мог вызвать мутацию ДНК на Земле: как это повлияло на эволюцию

08:11 12.08.2026 Ср
2 мин
Как радиация изменяет геномы видов?
aimg Ольга Завада
Космический взрыв мог вызвать мутацию ДНК на Земле: как это повлияло на эволюцию (фото: Pexels)
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Взрыв звезды мог изменить ход жизни на Земле 2,5 млн лет назад. Поток космических лучей от сверхновой, вероятно, долгое время влиял на нашу планету и мог повреждать ДНК.

Об этом информирует РБК-Украина, ссылаясь на исследование, опубликованное в профессиональном вестнике The Astrophysical Journal Letters.

От цифровых сбоев до межзвездных масштабов

Интерес исследователей к космическим лучам часто начинается с локальных инцидентов.

Так, в 2003 году в Бельгии во время электронного голосования произошел сбой из-за смены бита в системе, вызванной именно попаданием космической частицы. Это и привело к ошибочному зачислению голосов.

Осознание того, как элементы из далекого космоса способны влиять на земные технологии, подтолкнуло ученых из Калифорнийского университета в Санта-Крус к более масштабному вопросу: как подобное излучение влияет на биологическую жизнь и его эволюционные пути на протяжении миллионов лет .

100 тысяч лет радиационного воздействия

Ключевым доказательством древнего космического события стало обнаружение изотопа железа-60 в отложениях на дне океана.

Ученые отмечают: элемент является сопутствующим продуктом взрыва сверхновых. Анализ показал, что примерно 2,5 миллиона лет назад неподалеку от Солнечной системы взорвалась звезда.

Компьютерное моделирование распространения частиц показало:

  • Излучение от взрыва достигало Земли и бомбило ее поверхность в течение примерно 100 000 лет.
  • Интенсивность радиации была достаточно высокой, чтобы вызвать повреждения и разрывы в структурах ДНК живых организмов.
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Эволюционный взрыв в озере Танганьика

Ища биологические подтверждения своей гипотезы, астрофизики обратились к исследованиям древних водоемов. Озеро Танганьика в Африке, возраст которого составляет от 9 до 12 миллионов лет, является одним из самых богатых биоразнообразием мест в мире.

Биологические данные указывают, что именно 2,5 миллиона лет назад в озере произошел стремительный рост новых видов среди рыб семейства цихлидовых, а также ускоренное рекомбинирование связанных с ними вирусов.

Совпадение временных рамок с взрывом сверхновой подтверждает теорию о том, что космическое излучение могло послужить естественным мутагеном, спровоцировавшим быстрый эволюционный скачок.

Со всем тем ученые предупредили: для окончательного подтверждения прямой причинно-следственной связи нужны дальнейшие основательные исследования.

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