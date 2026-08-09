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NASA оценила "Марсианина": какие технологии из фильма уже стали реальностью

19:09 09.08.2026 Вс
2 мин
Астронавты подтвердили большинство технологий, но обнаружили один ключевой миф
aimg Ольга Завада
NASA оценила "Марсианина": какие технологии из фильма уже стали реальностью Лента Ридли Скотта оказалась недалекой к истине (фото: 20 Century Fox)
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Фантастический фильм "Марсианин" оказался гораздо ближе к реальности, чем кажется. В NASA фильм назвали одной из самых точных кинематографических работ об освоении космоса и объяснили, где она почти не ошибается.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на BGR.

Какие технологии из фильма оказались реальными

В киноленте главный герой Марк Уотни в исполнении Мэтта Дэймона добывает кислород из углекислого газа на Красной планете.

В 2023 году реальный прибор NASA под названием MOXIE успешно извлек кислород из атмосферы Марса, которая на 95 процентов состоит из углекислого газа, подтвердив жизнеспособность этого метода.

Эксперты также прокомментировали другие аспекты картины:

Выращивание пищи - в фильме герой использует марсианскую почву и человеческие экскременты.

Ученые отмечают, что вырастить урожай на Марсе возможно благодаря наличию нитратов в местной почве, поэтому человеческие отходы не являются обязательными для сельского хозяйства в космосе.

Атмосфера и культура - настоящие астронавты отметили точное отражение внутренней культуры, целей и операционных процессов NASA.

Визуальная точность - пейзажи и вид планеты в фильме соответствуют тому, как Марс выглядит на самом деле.

Читайте больше: Ядерная энергия и ИИ: NASA готовит беспрецедентную космическую миссию на Марс

Главная научная ошибка киноленты

Писатель Энди Уэйр во время написания книги и режиссер Ридли Скотт при создании адаптации привлекали научных консультантов. Однако им пришлось сознательно нарушить законы физики ради драматической завязки сюжета.

Разрушительная песчаная буря, из-за которой герой остается один на планете, не могла бы произойти на самом деле .

Скорость ветра на Красной планете может достигать примерно 90 километров в час, что вызвало бы серьезные проблемы на Земле. Однако атмосфера Марса слишком разрежена, чтобы такие порывы превратились в ураган разрушительной силы, способный перевернуть технику.

Создатели принесли научную точность в жертву зрелищности, поскольку истории потребовался толчок для изоляции персонажа.

Несмотря на это, в NASA согласились, что это оправданный компромисс для кино, а общий уровень реализма фильма заслуживает высокой оценки.

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