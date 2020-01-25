Землетрус в Турції та затримання Левіна: новини за 24 січня

Колаж РБК-Україна

В Туреччині стався потужний землетрус, в Україні зафіксовані випадки підозри на коронавірус, в Болгарії затримали фігуранта справи Гандзюк Олексія Левина. Детальніше про те, що сталося в п'ятницю, 24 січня, - в матеріалі РБК-Україна.

У Туреччині стався потужний землетрус, є жертви і постраждалі

24 січня на сході Туреччини стався потужний землетрус магнітудою 6,8. Кількість жертв сягла 20 осіб. Кількість поранених перевищила 1 тис. людей. Також раніше повідомлялося, що під завалами залишаються близько 30 осіб.

Міністр навколишнього середовища і містобудування Туреччини заявив, що внаслідок землетрусу зруйновано 5 будівель в повіті Сивридже провінції Елязиг і 25 будівель в районі Доганйол провінції Малатья.

В Україні зафіксовано три випадки підозри на коронавірус

Міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька заявила, що в Україні зафіксували три випадки підозри на коронавірус. Про це вона повідомила на засіданні оперативного штабу МОЗу, передає кореспондент РБК-Україна.

За її словами, два з трьох випадків не підтвердилися.

Вбивство Гандзюк: в Болгарії затримали Левіна

Співробітниками правоохоронних органів Болгарії разом із представниками Офісу генерального прокурора та Служби безпеки України був затриманий Олексій Левін (Москаленко), який розшукувався за підозрою у причетності до нападу на херсонську активістку Катерину Гандзюк. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу генпрокурора.

Як повідомляється, Левіна затримали на території Болгарії.

Офіс генпрокурора відкрив справу за підриву терміналу ДАП з бійцями ЗСУ

Офіс генерального прокурора відкрив справу за фактом підриву збройними формуваннями Російської Федерації будівлі Донецького аеропорту із українськими військовими у 2015 році. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу генпрокурора.

Повідомляється, що було відкрито справу за фактами порушення законів та звичаїв війни, поєднані з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України).

Вбивство Шеремета: суд пом'якшив міру запобіжного заходу Дугарь

Печерський районний суд Києва пом'якшив запобіжний захід підозрюваною у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета Яні Дугарь, відправивши її під нічний домашній арешт. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Відповідне рішення Печерський районний суд прийняв під час засідання 24 січня. Суддя частково задовольнив клопотання сторони захисту, відправивши Дугарь під нічний домашній арешт з 20:00 до 7:00 на території військової частини в селищі Гвардійське Дніпропетровської області.

Зеленський на зустрічі з Нетаньягу звернувся до всіх євреїв

Президент Володимир Зеленський на зустрічі з прем’єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу звернувся до всіх євреїв. Це він зробив під час спільного брифінгу, який транслював Офіс президента.

Зеленський зачитав лист, адресований всім євреям з приводу трагедії Голокосту. Він розповів три історії про Голокост і Другу світову війну (відео).

МЗС Румунії вимагав пояснень від українського посла через переклад промови Зеленського

Міністерство закордонних справ Румунії зажадало від українського посла пояснень у зв'язку із згадкою Румунії під час вітальної промови президента України Володимира Зеленського до Дня соборності. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МЗС Румунії.

Повідомляється, що в Румунії зажадали пояснень у зв'язку згадкою "окупації" Північної Буковини у промові Зеленського.

За словами посла України в Бухаресті Олександра Банькова, мова йде про неточному перекладі на англомовній сторінці сайту Офісу президента слова "зайняли", яке було переведене як "occupied" і сприйнята румунською стороною як "окупація".

В Ізраїлі заарештували підозрюваного в замаху на Путіна

В Ізраїлі заарештували і звільнили з-під варти молодого жителя столиці, затриманого за підозрою в намірі убити президента Росії Володимира Путіна. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на росЗМІ.

Як наголошується, Путін прибув до Ізраїлю з одноденним візитом для участі у Всесвітньому форумі пам'яті Голокосту в меморіальному комплексі "Яд ва-Шем".

Названо суперника і дату наступного бою Усика

Поєдинок між українським боксером Олександром Усіком і британцем Деріком Чісорою відбудеться 28 березня в Лондоні. Про це повідомив британський промоутер Едді Херн, передає профільний сайт boxingnews24.com.

За словами британського промоутера Едді Херна, в разі перемоги наступний поєдинок Усика буде проти британського чемпіона за версіями IBF, WBA, WBO і IBO Ентоні Джошуа.

Зима прийде навесні: синоптики дали лякаючий прогноз

Погода в Україні навесні 2020 року може неприємно здивувати жителів країни, які розслабилися після аномально теплої зими. Ряд синоптиків стверджує, що морози все ж нагрянуть в країну вже в кінці лютого - початку березня 2020 року.

Так, на думку народного синоптика Леоніда Горбаня, перша половина весни 2020 року буде неймовірно холодною, а в травні на українців чекає посуха.