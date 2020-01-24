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У Туреччині стався потужний землетрус, є жертви і постраждалі

Новини » Надзвичайні події     24.01.2020 - 22:02
У Туреччині стався потужний землетрус, є жертви і постраждалі
Ілюстративне фото (statik4.msc-csem.org)

В результаті землетрусу загинули чотири людини

На сході Туреччини стався потужний землетрус, в результаті якого загинули чотири людини, ще кілька отримали травми різного ступеня тяжкості. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NTV.

Як повідомляється, землетрус магнітудою 6,8 стався в місті Сивридж. Землетрус було зафіксовано на глибині 10 кілометрів над землею.

За інформацією МВС Туреччини, в місті Сивридже зруйновані 4-5 будівель.

Землетрус відчувався в сусідніх провінціях, Діярбакирі, Адыямане і Самсун. Підземні поштовхи відчувалися також в Ізраїлі, Іраку і Сирії.

Нагадаємо, поблизу узбережжя островів Фіджі в південно-західній частині Тихого океану стався землетрус магнітудою 5,4. Землетрус стався на глибині 10 км. Поштовхи відчувалися в Ракираки, Тавуа і Ба. Інформації про постраждалих або пошкодження не надходило. Також оголошувалося попередження про загрозу цунамі.

Крім цього 20 січня сильний землетрус стався в Індонезії. Землетрус силою 6,6 бала за шкалою Ріхтера стався в індонезійської провінції Північний Сулавесі. Відзначається, що попередження про цунамі не надходило.

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