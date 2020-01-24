У Туреччині стався потужний землетрус, є жертви і постраждалі

В результаті землетрусу загинули чотири людини
На сході Туреччини стався потужний землетрус, в результаті якого загинули чотири людини, ще кілька отримали травми різного ступеня тяжкості. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NTV.
Як повідомляється, землетрус магнітудою 6,8 стався в місті Сивридж. Землетрус було зафіксовано на глибині 10 кілометрів над землею.
За інформацією МВС Туреччини, в місті Сивридже зруйновані 4-5 будівель.
Jesus— miguel gomez stan account. (@lemonGLDNoreo) January 24, 2020
Strong earthquake strikes eastern Turkey https://t.co/3byr8XUPjV
Землетрус відчувався в сусідніх провінціях, Діярбакирі, Адыямане і Самсун. Підземні поштовхи відчувалися також в Ізраїлі, Іраку і Сирії.
BREAKING— InvisibleSoldierOfIslam 313 (@TeamPakFouj313) January 24, 2020
A massive and strong earthquake of magnitude 7.8 shocks eastern Turkey's Elazığ province.
Several buildings have collapsed or sustained damages following the quake. #Earthquake_In_Turkey#PrayForTurkey @pathanBhai_3 @TahranBE @Huliaturkiya @al85463061 pic.twitter.com/1TP7mIJl2f
Нагадаємо, поблизу узбережжя островів Фіджі в південно-західній частині Тихого океану стався землетрус магнітудою 5,4. Землетрус стався на глибині 10 км. Поштовхи відчувалися в Ракираки, Тавуа і Ба. Інформації про постраждалих або пошкодження не надходило. Також оголошувалося попередження про загрозу цунамі.
Крім цього 20 січня сильний землетрус стався в Індонезії. Землетрус силою 6,6 бала за шкалою Ріхтера стався в індонезійської провінції Північний Сулавесі. Відзначається, що попередження про цунамі не надходило.