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Офіс генпрокурора відкрив справу за підриву терміналу ДАП з бійцями ЗСУ

Новини » Надзвичайні події     24.01.2020 - 11:37
Офіс генпрокурора відкрив справу за підриву терміналу ДАП з бійцями ЗСУ
Фото: Донецький аеропорт у березні 2015 року (facebook.com/Игорь Іванов)

Це другий зареєстрований факт віроломства з боку бойовиком після трагедії Иловайской

Офіс генерального прокурора відкрив справу за фактом підриву збройними формуваннями Російської Федерації будівлі Донецького аеропорту із українськими військовими у 2015 році. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу генпрокурора.

Повідомляється, що було відкрито справу за фактами порушення законів та звичаїв війни, поєднані з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України).

"Було встановлено, що в діях бойовиків та їхніх ватажків є ознаки віроломства, що прямо заборонено статтею 37 Додаткового протоколу до Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 року", - повідомили в Офісі генпрокурора.

Зазначається, що 20 січня 2015 бойовики запросили у військовослужбовців ЗС України, які обороняли ДАП, припинення вогню нібито з метою евакуації загиблих і поранених з поля бою. А насправді діяли з метою одержання військової переваги та прихованого ведення бойових дій. Перебуваючи в районі позицій підрозділів ЗС України, встановили вибухівку на елементи конструкції нового терміналу аеропорту. Після закінчення перемир'я бойовики, підконтрольні ЗС РФ, підірвали конструктивні елементи терміналу, в результаті чого бетонні перекриття і стеля у багатьох секціях будівлі обвалилася, ховаючи під собою українських захисників. Це другий зареєстрований факт щодо віроломства після Іловайської трагедії.

Раніше РБК-Україна писало, що Офіс генерального прокурора відкрив кримінальну справу за фактами обстрілів бойовиками житлових будинків на території Донецької області. В результаті обстрілу у вересні 2019 року поранення отримали четверо мирних громадян.

Також повідомлялося, що ватажкові незаконних збройних формувань "ЛНР" повідомили про підозру у вчиненні порушення законів і звичаїв ведення війни.

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