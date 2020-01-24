МЗС Румунії вимагав пояснень від українського посла через переклад промови Зеленського

Фото: будівля МЗС України (РБК-Україна)

Румунія вимагала пояснень через неточного перекладу об "окупації" Північної Буковини

Міністерство закордонних справ Румунії зажадало від українського посла у зв'язку із згадкою Румунії під час вітальної промови президента України Володимира Зеленського до Дня соборності. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МЗС Румунії.

Повідомляється, що в Румунії зажадали пояснень у зв'язку згадкою "окупації" Північної Буковини у промові Зеленського.

"Румунська сторона вимагає роз'яснень щодо згадок про Румунії, які з'явилися в нещодавньої публічної промови президента України, і висловлює здивування цим і підкреслює необхідність правильного розуміння історії", - йдеться в заяві МЗС.

За словами посла України в Бухаресті Олександра Банькова, мова йде про неточному перекладі на англомовній сторінці сайту Офісу президента слова "зайняли", яке було переведене як "occupied" і сприйнята румунською стороною як "окупація".

"Звичайно, це офіційний переклад, але залишається лише перекладом і не змінює оригінальний текст. Ті, хто хочуть, легко можуть перевірити оригінальне відео. До речі, переклад вже виправлений (на слово "taken" - ред.), - написав Баньков на своїй сторінці в Facebook.

Раніше РБК-Україна писало, що Великобританія внесла зображення тризуба, який є конституційним гербом України, антитерористична керівництво, розроблене поліцією. У МЗС України зажадали від Британії виключити тризуб зі списку.

Пізніше поліція Великобританії заявило, що виключить український тризуб з антитерористичного керівництва поліції.