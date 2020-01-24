ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

В Ізраїлі заарештували підозрюваного в замаху на Путіна

Новини » Надзвичайні події     24.01.2020 - 15:37
В Ізраїлі заарештували підозрюваного в замаху на Путіна
Фото: Володимир Путін (kremlin.ru)

Чоловіка заарештували, а потім Окружний суд в Єрусалимі його відпустив

В Ізраїлі заарештували і звільнили з-під варти молодого жителя столиці, затриманого за підозрою в намірі убити президента Росії Володимира Путіна. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на росЗМІ.

Як наголошується, Путін прибув до Ізраїлю з одноденним візитом для участі у Всесвітньому форумі пам'яті Голокосту в меморіальному комплексі "Яд ва-Шем".

Повідомляється, що чоловік запитав поліцейську, чи не приїхав Путін. Співробітниця поліції відповіла, що ще не прибув, і запитала, чому це питання так цікавить чоловіка. У відповідь вона почула: "Хочу його прибрати" - і відразу ж зв'язалася з начальством, запросивши санкцію на затримання. Це сталося 22 січня. У той день суд його арештував.

23 січня світовий суд в Єрусалимі задовольнив клопотання поліції, продовживши арешт підозрюваного на добу. Однак його адвокат оскаржив рішення в окружному суді, вимагаючи звільнити свого довірителя відразу після від'їзду президента РФ з Ізраїлю. Суд відпустив чоловіка.

Раніше президент Сполучених Штатів Дональд Трамп розповів докладно про вбивство іранського генерала Кассема Сулеймані.

РБК-Україна писало, що 7 січня США завдали авіаудар по колоні генерала Сулеймані поблизу аеропорту Багдада. В результаті загинув сам командувач елітного іранського спецназу і ще сім осіб. Трамп заявив, що Сулеймані був "терористом номер один в світі".

Зустріч Путіна і Зеленського можуть узгодити в будь-який момент, - Кремль Зустрічі Зеленського і Путіна в Ізраїлі не було, - Кремль
Новини України Володимир Путінзамах
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся