В Ізраїлі заарештували підозрюваного в замаху на Путіна

Фото: Володимир Путін (kremlin.ru)

Чоловіка заарештували, а потім Окружний суд в Єрусалимі його відпустив

В Ізраїлі заарештували і звільнили з-під варти молодого жителя столиці, затриманого за підозрою в намірі убити президента Росії Володимира Путіна. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на росЗМІ.

Як наголошується, Путін прибув до Ізраїлю з одноденним візитом для участі у Всесвітньому форумі пам'яті Голокосту в меморіальному комплексі "Яд ва-Шем".

Повідомляється, що чоловік запитав поліцейську, чи не приїхав Путін. Співробітниця поліції відповіла, що ще не прибув, і запитала, чому це питання так цікавить чоловіка. У відповідь вона почула: "Хочу його прибрати" - і відразу ж зв'язалася з начальством, запросивши санкцію на затримання. Це сталося 22 січня. У той день суд його арештував.

23 січня світовий суд в Єрусалимі задовольнив клопотання поліції, продовживши арешт підозрюваного на добу. Однак його адвокат оскаржив рішення в окружному суді, вимагаючи звільнити свого довірителя відразу після від'їзду президента РФ з Ізраїлю. Суд відпустив чоловіка.

Раніше президент Сполучених Штатів Дональд Трамп розповів докладно про вбивство іранського генерала Кассема Сулеймані.

РБК-Україна писало, що 7 січня США завдали авіаудар по колоні генерала Сулеймані поблизу аеропорту Багдада. В результаті загинув сам командувач елітного іранського спецназу і ще сім осіб. Трамп заявив, що Сулеймані був "терористом номер один в світі".