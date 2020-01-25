Землетрясение в Турции и задержание Левина: новости за 24 января

Коллаж РБК-Украина

В Турции произошло мощное землетрясение, в Украине зафиксированы случаи подозрения на коронавирус, в Болгарии задержали фигуранта дела Гандзюк Алексея Левина. Подробнее о том, что произошло в пятницу, 24 января, - в материале РБК-Украина.

В Турции произошло мощное землетрясение, есть жертвы и пострадавшие

24 января на востоке Турции произошло мощное землетрясение магнитудой 6,8. Число жертв достигло 20 человек. Количество раненных превысило 1 тыс. человек. Также ранее сообщалось, что под завалами остаются около 30 человек.

Министр окружающей среды и градостроительства Турции заявил, что результате землетрясения разрушены 5 зданий в уезде Сивридже провинции Элязыг и 25 зданий в районе Доганйол провинции Малатья.

В Украине зафиксированы три случая подозрения на коронавирус

Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая заявила, что в Украине зафиксировали три случая подозрения на коронавирус. Об этом она сообщила на заседании оперативного штаба Минздрава, передает корреспондент РБК-Украина.

По ее словам, два из трех случаев не подтвердились.

Убийство Гандзюк: в Болгарии задержали Левина

Сотрудниками правоохранительных органов Болгарии вместе с представителями Офиса генерального прокурора и Службы безопасности Украины был задержан Алексей Левин (Москаленко), который разыскивался по подозрению в причастности к нападению на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

Как сообщается, Левина задержали на территории Болгарии.

Офис генпрокурора открыл дело из-за подрыва терминала ДАП с бойцами ВСУ

Офис генерального прокурора открыл дело по факту подрыва вооруженными формированиями Российской Федерации здания Донецкого аэропорта с украинскими военными в 2015 году. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

Сообщается, что было открыто дело по фактам нарушения законов и обычаев войны, сопряженные с умышленным убийством (ч.2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

Убийство Шеремета: суд смягчил меру пресечения Дугарь

Печерский районный суд Киева смягчил меру пресечения подозреваемой в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета Яне Дугарь, отправив ее под ночной домашний арест. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Соответствующее решение Печерский районный суд принял во время заседания 24 января. Судья частично удовлетворил ходатайство стороны защиты, отправив Дугарь под ночной домашний арест с 20:00 до 7:00 на территории воинской части в поселке Гвардейское Днепропетровской области.

Зеленский на встрече с Нетаньяху обратился ко всем евреям

Президент Владимир Зеленский на встрече с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху обратился ко всем евреям. Это он сделал во время совместного брифинга, который транслировал Офис президента.

Зеленский зачитал письмо, адресованное всем евреям по поводу трагедии Холокоста. Он рассказал три истории про Холокост и Вторую мировую войну (видео).

МИД Румынии потребовал объяснений у украинского посла из-за перевода речи Зеленского

Министерство иностранных дел Румынии потребовало объяснений от украинского посла в связи с упоминанием Румынии во время поздравительной речи президента Украины Владимира Зеленского ко Дню соборности. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД Румынии.

Сообщается, что в Румынии потребовали объяснений в связи упоминанием "оккупации" Северной Буковины в речи Зеленского.

По словам посла Украины в Бухаресте Александра Банькова, речь идет о неточном переводе на англоязычной странице сайта Офиса президента слова "заняли", которое было переведено как "occupied" и воспринята румынской стороной как "оккупация".

В Израиле арестовали подозреваемого в покушении на Путина

В Израиле арестовали и освободили из-под стражи молодого жителя столицы, задержанного по подозрению в намерении убить президента России Владимира Путина. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на росСМИ.

Как отмечается, Путин прибыл в Израиль с однодневным визитом для участия во Всемирном форуме памяти Холокоста в мемориальном комплексе "Яд ва-Шем".

Назван соперник и дата следующего боя Усика

Поединок между украинским боксером Александром Усиком и британцем Дериком Чисорой состоится 28 марта в Лондоне. Об этом сообщил британский промоутер Эдди Херн, передает профильный сайт boxingnews24.com.

По словам британского промоутера Эдди Херна, в случае победы следующий поединок Усика будет против британского чемпиона по версиям IBF, WBA, WBO и IBO Энтони Джошуа.

Зима придет весной: синоптики дали пугающий прогноз

Погода в Украине весной 2020 года может неприятно удивить жителей страны, которые расслабились после аномально теплой зимы. Ряд синоптиков утверждает, что морозы все же нагрянут в страну уже в конце февраля - начале марта 2020 года.

Так, по мнению народного синоптика Леонида Горбаня, первая половина весны 2020 года будет невероятно холодной, а в мае украинцев ждет засуха.