Землетрус у Гаїті забрав життя: кількість жертв перевалила за тисячу

Землетрус в Гаїті призвів до великих руйнувань, в результаті яких загинули люди. За останніми даними, воно забрало життя понад 1200 осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC News .

Землетрус магнітудою 7,2 бала зруйнувало в Гаїті церкви, будинки, лікарні, школи, церкви, урядові та інші будівлі.

На відео, опублікованому в соціальних мережах, видно, як жителі витягують тих, хто вижив з-під уламків зруйнованих будівель.

Прем'єр-міністр Аріель Генрі, спробував заспокоїти населення країни.

"Ми повинні проявити велику солідарність з надзвичайною ситуацією", - сказав він у своєму зверненні.