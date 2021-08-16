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Землетрус у Гаїті забрав життя: кількість жертв перевалила за тисячу

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Гаїті, Понеділок 16 серпня 2021 03:14
Землетрус у Гаїті забрав життя: кількість жертв перевалила за тисячу Фото: землетрус в Гаїті забрав життя понад 1200 осіб (twitter.com/mefeater)
Автор: Наталья Скороход

Землетрус в Гаїті призвів до великих руйнувань, в результаті яких загинули люди. За останніми даними, воно забрало життя понад 1200 осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC News.

Землетрус магнітудою 7,2 бала зруйнувало в Гаїті церкви, будинки, лікарні, школи, церкви, урядові та інші будівлі.

На відео, опублікованому в соціальних мережах, видно, як жителі витягують тих, хто вижив з-під уламків зруйнованих будівель.

Прем'єр-міністр Аріель Генрі, спробував заспокоїти населення країни.

"Ми повинні проявити велику солідарність з надзвичайною ситуацією", - сказав він у своєму зверненні.

Крім того, повідомляється, що землетрус - це не єдине потрясіння, яке очікує Гаїті. До країни наближається тропічний шторм, який може принести проливні дощі та сильний вітер вже на цьому тижні.

Нагадаємо, що Гаїті потряс сильний землетрус, який зруйнував будівлі. Поштовхи відчувалися по всій країні.

Раніше повідомлялося, що землетрус в Гаїті забрав життя понад 700 осіб.

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