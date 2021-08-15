Внаслідок землетрусу в Гаїті загинули 724 людини, кількість жертв може зрости
В Гаїті, внаслідок землетрусу магнітудою 7,2, загинули 724 людини. Кількість жертв може зрости.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Independent.
Внаслідок підрахунків виявилося, що внаслідок трагедії більше ніж 1800 осіб отримали поранення. Наразі відомо про 724 загиблих.
High casualties are estimated— PAHO/WHO Emergencies-OPS/OMS Emergencias (@PAHOemergencies) August 14, 2021
after a 7.2-magnitude earthquake strikes near Haiti.
Hotel Les Cayes
José Flecher#Haiti #HaitiEarthquake pic.twitter.com/eeZZgkvQNx
Розміри матеріальних збитків Гаїті продовжують оцінюватися.
Прем’єр-міністр Гаїті Аріель Генрі оголосив надзвичайний стан на території країни, який триватиме щонайменше місяць часу.
On estime un grand nombre de personnes touchées, de décès et de dégâts suite au séisme de 7,2 qui s'est produit ce matin en Haïti.#Haïti #HaitiEarthquake— PAHO/WHO Emergencies-OPS/OMS Emergencias (@PAHOemergencies) August 14, 2021
Jose Flécher pic.twitter.com/X7UUXz8VVi
Нагадаємо, що РБК-Україна розповідало про те, що вранці 14 серпня в Гаїті стався землетрус. Поштовхи відчувалися на території усієї країни.