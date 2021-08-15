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Внаслідок землетрусу в Гаїті загинули 724 людини, кількість жертв може зрости

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Гаїті, Неділя 15 серпня 2021 21:21
Внаслідок землетрусу в Гаїті загинули 724 людини, кількість жертв може зрости Фото: внаслідок землетрусу в Гаїті загинули 724 особи (twitter.com/PAHOemergencies)
Автор: Сергій Пишкін

В Гаїті, внаслідок землетрусу магнітудою 7,2, загинули 724 людини. Кількість жертв може зрости.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Independent.

Внаслідок підрахунків виявилося, що внаслідок трагедії більше ніж 1800 осіб отримали поранення. Наразі відомо про 724 загиблих.

Розміри матеріальних збитків Гаїті продовжують оцінюватися.

Прем’єр-міністр Гаїті Аріель Генрі оголосив надзвичайний стан на території країни, який триватиме щонайменше місяць часу.



Нагадаємо, що РБК-Україна розповідало про те, що вранці 14 серпня в Гаїті стався землетрус. Поштовхи відчувалися на території усієї країни.

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