В результаті землетрусу в Гаїті загинули десятки людей: в регіоні відчуваються афтершоки

Потужний землетрус стався вранці 14 серпня в Гаїті. Поштовхи досягали магнітуди 7,2. Епіцентр знаходився на південному заході острова. Поштовхи відчувалися по всій країні. Зруйновано сотні будинків. Повідомляється про десятки загиблих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра Гаїті Аріеля Генрі .

Прем'єр висловив співчуття родичам загиблих, і закликав жителів країни об'єднатися після землетрусу. "Я висловлюю співчуття родичам жертв цього сильного землетрусу, який забрав кілька людських життів", - написав він у Twitter.

За даними управління цивільного захисту Гаїті, зараз зареєстровано 29 загиблих в результаті землетрусу. Ведуться пошуки людей під завалами зруйнованих будинків.

У Геологічній службі США відзначили, в регіоні як і раніше спостерігаються афтершоки, найсильніший з яких на цей момент має магнітуду 5,2.

Після перших сильних поштовхів у регіоні оголосили загрозу цунамі, але потім її скасували.

Self-organized community brigades in Okay, #Haiti continue to search for survivors in rubble in wake of 7.2 earthquake that struck the region earlier today. pic.twitter.com/i1M6nlUzr5 — HaitiInfoProj (@HaitiInfoProj) August 14, 2021