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В результаті землетрусу в Гаїті загинули десятки людей: в регіоні відчуваються афтершоки

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Порт-о-Пренс, Субота 14 серпня 2021 20:17
В результаті землетрусу в Гаїті загинули десятки людей: в регіоні відчуваються афтершоки Фото: в результаті землетрусу в Гаїті загинули десятки людей (twitter.com/PAHOemergencies)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Потужний землетрус стався вранці 14 серпня в Гаїті. Поштовхи досягали магнітуди 7,2. Епіцентр знаходився на південному заході острова. Поштовхи відчувалися по всій країні. Зруйновано сотні будинків. Повідомляється про десятки загиблих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра Гаїті Аріеля Генрі.

Прем'єр висловив співчуття родичам загиблих, і закликав жителів країни об'єднатися після землетрусу. "Я висловлюю співчуття родичам жертв цього сильного землетрусу, який забрав кілька людських життів", - написав він у Twitter.

За даними управління цивільного захисту Гаїті, зараз зареєстровано 29 загиблих в результаті землетрусу. Ведуться пошуки людей під завалами зруйнованих будинків.

У Геологічній службі США відзначили, в регіоні як і раніше спостерігаються афтершоки, найсильніший з яких на цей момент має магнітуду 5,2.

Після перших сильних поштовхів у регіоні оголосили загрозу цунамі, але потім її скасували.

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