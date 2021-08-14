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Кількість жертв землетрусу в Гаїті зросла в 10 разів

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Порт-о-Пренс, Субота 14 серпня 2021 23:12
Кількість жертв землетрусу в Гаїті зросла в 10 разів Фото: в Гаїті зросла кількість жертв землетрусу (twitter.com/jasetaro)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Кількість жертв землетрусу, що стався в Гаїті, зросла до 227. Зниклими безвісти вважаються сотні людей. Їх пошуки ведуться під руїнами зруйнованих будинків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Управління цивільного захисту Гаїті.

"Кількість жертв землетрусу збільшилася і склала 227 загиблих. Зафіксовані сотні поранених і зниклих безвісти в департаменті Південь", - йдеться в заяві управління.

У відомстві зазначили, що перші операції, проведені як професійними рятувальниками, так і пересічними громадянами, дозволили витягнути багатьох людей з-під завалів.

"Лікарні продовжують приймати поранених", - додали в управлінні.

Нагадавши, потужний землетрус в Гаїті сталося вранці 14 серпня. Поштовхи досягали магнітуди 7,2 і відчувалися по всій країні.

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