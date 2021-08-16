Землетрясение в Гаити забрало жизни: число жертв перевалило за тысячу

Землетрясение в Гаити привело к большим разрушениям, в результате которых погибли люди. По последним данным, оно забрало жизни более 1200 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC News .

Землетрясение магнитудой 7,2 балла разрушило в Гаити церкви, дома, больницы, школы, церкви, правительственные и другие здания.

На видео, опубликованном в социальных сетях, видно, как жители вытаскивают выживших из-под обломков разрушенных зданий.

Премьер-министр Ариэль Генри, попытался успокоить население страны.

"Мы должны проявить большую солидарность с чрезвычайной ситуацией", - сказал он в своем обращении.