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Землетрясение в Гаити забрало жизни: число жертв перевалило за тысячу

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Гаити, Понедельник 16 августа 2021 03:14
Землетрясение в Гаити забрало жизни: число жертв перевалило за тысячу Фото: землетрясение в Гаити забрало жизни более 1200 человек (twitter.com/mefeater)
Автор: Наталья Скороход

Землетрясение в Гаити привело к большим разрушениям, в результате которых погибли люди. По последним данным, оно забрало жизни более 1200 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC News.

Землетрясение магнитудой 7,2 балла разрушило в Гаити церкви, дома, больницы, школы, церкви, правительственные и другие здания.

На видео, опубликованном в социальных сетях, видно, как жители вытаскивают выживших из-под обломков разрушенных зданий.

Премьер-министр Ариэль Генри, попытался успокоить население страны.

"Мы должны проявить большую солидарность с чрезвычайной ситуацией", - сказал он в своем обращении.

Кроме того сообщается, что землетрясение - это не единственной потрясение, которое ожидает Гаити. К стране приближается тропический шторм, который может принести проливные дожди и сильный ветер уже на этой неделе.

Напомним, что Гаити потрясло сильное землетрясение, которые разрушило здание. Толчки чувствовались по всей стране.

Ранее сообщалось, что землетрясение в Гаити забрало жизни более 700 человек.

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