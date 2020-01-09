МВС роз'яснило участь України в розслідуванні авіакатстрофи в Ірані

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Українські правоохоронці і експерти компанії Boeing можуть взяти участь у розслідування авіакатастрофи в Ірані

Українські правоохоронці, за погодженням з іранською стороною, можуть брати участь у розслідуванні причини катастрофи лайнера Boeing-737, оскільки літак буа зареєстрований в Україні. Про це заявив директор Департаменту комунікації МВС Артем Шевченко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Кабміну.

Також у розслідуванні можуть брати участь експерти компанії Boeing.

"Причини трагедії встановлює іранська сторона із залученням, у разі погодження, правоохоронних підрозділів та компетентних органів країн реєстрації повітряного судна і розробника повітряного судна", - зазначив Шевченко.

Відповідно до компетенції, здійснення та участь у проведенні технічного розслідування на території інших держав, в яких відбулися авіаційні події з цивільними повітряними силами України, покладено на Національне бюро з розслідування авіаційних подій та інцидентів з цивільними повітряними суднами.

"Бюро може залучати до роботи, у разі необхідності, інші державні та правоохоронні органи. У зв’язку із тим, що борт належить Україні, а серед пасажирів були громадяни України, відповідно до рішення Офісу генерального прокурора України за фактом трагедії розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 276 Кримінального кодексу України. Розслідування доручено слідчим Національної поліції України", - повідомив Шевченко.

За його словами, кримінальне процесуальне законодавство України застосовується при здійсненні провадження щодо кримінальних правопорушень, вчинених на території дипломатичного представництва чи консульської установи України за кордоном, на повітряному, морському чи річковому судні, що перебуває за межами України під прапором або з розпізнавальним знаком України, якщо це судно приписано до порту, розташованого в Україні.

"Такі ж кримінальні провадження можуть почати і в інших країнах, чиї громадяни загинули, для того, щоб зібрати у родичів загиблих ДНК-матеріали для ідентифікації загиблих. Потім вони легально можуть бути долучені до міжнародного слідства", - зазначив речник МВС.

Якщо іранська сторона допустить українських слідчих та експертів до уламків літака, вони перевірятимуть, чи не були порушені норми безпеки на борту літака.

"На території Ірану українські слідчі Нацполіції і експерти можуть бути залучені до процесуальних дій з метою отримання речових доказів з можливим наступним їх дослідженням на території України. Крім того, вони можуть виконувати консультативну місію по огляду місця трагедії, організації проведення лабораторних досліджень, обмін генетичною інформацією (щодо близьких родичів загиблих) для подальшої ідентифікації", - пояснив Шевченко.

До урядової групи увійшли слідчі Нацполіції та експерти-криміналісти МВС України (проектування, виробництва та випробування літальних апаратів).

Нагадаємо, аварія літака української авіакомпанії МАУ в Ірані сталася вранці 8 січня. Літак, на борту якого перебували 167 пасажирів і 9 членів екіпажу, здійснював рейс з Тегерана в Київ. Серед загиблих в результаті аварії літака 11 громадян України.

Пізно увечері 8 січня в Іран вилетів український літак з фахівцями експертної та пошуково-рятувальної групи. Уряд прийняв рішення про відправку пошуково-рятувальної групи в Іран для здійснення спільних заходів з розслідування причин трагедії і репатріації тіл загиблих громадян України.