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Зеленскому сообщили несколько версий причин авиакатастрофы в Иране

Новости » Политика     09.01.2020 - 05:48
Зеленскому сообщили несколько версий причин авиакатастрофы в Иране
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Отрабатывается несколько версий причин катастрофы самолета

Президент Украины Владимир Зеленский заслушал отчет оперативного штаба по вопросам авиакатастрофы самолета Боинг-737 компании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) в Иране. Об этом сообщает пресс-службе Офиса президента.

Отмечается, что отрабатывается несколько версий причин катастрофы самолета. На рабочем совещании под председательством президента отмечалось, что пока специалисты не исследуют обстоятельства трагедии, не стоит манипулировать информацией.

Иран выразил готовность оказать необходимую помощь для надлежащего расследования катастрофы.

"Проводится работа с родственниками украинцев, которые погибли в Иране, им оказывается психологическая помощь. Государство обязательно проконтролирует, чтобы семьи получили все страховые выплаты", - говорится в сообщении.

Также, происходит сбор ДНК родственников погибших украинцев. Одной из главных задач штаба является идентификация и репатриация тел из Ирана.

Зеленский 9 января проведет телефонные разговоры с официальными лицами стран, граждане которых погибли в результате трагедии.

"В 3:30 утра в Иране совершил посадку борт из 45 украинскими специалистами разных отраслей, которые имеют большой опыт работы на местах авиационных и техногенных катастроф", - отметили в ОПУ.

Напомним, арезидент Украины Владимир Зеленский постановил объявить 9 января днем траура в связи с авиакатастрофой в Иране.

Как известно, авария самолета украинской авиакомпании МАУ в Иране произошла утром 8 января. Самолет, на борту которого находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, выполнял рейс из Тегерана в Киев. Среди погибших в результате крушения самолета 11 граждан Украины.

Поздно вечером 8 января в Иран вылетел украинский самолет со специалистами экспертной и поисково-спасательной группы. Правительство приняло решение об отправке поисково-спасательной группы в Иран для осуществления совместных мероприятий по расследованию причин трагедии и репатриации тел погибших граждан Украины.

По словам спикера МВД Артема Шевченко, украинские правоохранители и эксперты компании Boeing, по согласованию с иранской стороной, могут принимать участие в расследовании причины крушения лайнера Boeing-737.

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Новости Украины Владимир ЗеленскийМеждународные авиалинии УкраиныИранавиакатастрофа
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