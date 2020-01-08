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Аварія літака в Ірані: дві людини не сіли на рейс

Новини » Надзвичайні події     08.01.2020 - 12:28
Аварія літака в Ірані: дві людини не сіли на рейс
Фото: місце катастрофи літака МАУ (twitter.com/alihashem_tv)

Особи цих людей наразі не розголошують

Дві людини не сіли на рейс з Тегарана до Києва, який зазнав аварії в Ірані вранці 8 січня. Про це повідомив голова Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов під час брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами Данілова, на рейс PS752 української авіакомпанії МАУ зареєструвалися 169 осіб, але в момент катастрофи у літаку перебувало 167 пасажирів.

"На рейс зареєструвалися 169 осіб, на літаку було 167 пасажирів, дві особи не сіли на рейс, імена РНБО має", - заявив він.

Крім того, прем'єр-міністр України Олексій Гончарук додав, що список пасажирів, які перебували на борту українського літака, буде оприлюднено найближчим часом.

"Список пасажирів, які були на літаку буде незабаром оприлюднено. За протоколом це робить авіакомпанія. Ми вже маємо попередньо цю інформацію, звичайно, ведемо роботу необхідну. Але в публічній площині список зявиться впродовж кількох годин", - наголосив Гончарук.

Як відомо, вранці 8 січня в Ірані сталася аварія літака української авіакомпанії МАУ, який здійснював рейс з Тегерана до Києва. Повідомлялося, що жертвами авіакатастрофи стали 176 людей, які перебували на борту літака. Серед загиблих 167 пасажирів та 9 членів екіпажу. Також внаслідок аварії літака загинули 11 українців.

Крім того, до з'ясування причин авіакатастрофи літака української авіакомпанії МАУ в Тегерані в Кабміні ухвалили рішення про припинення роботи українських авіакомпаній у повітряному просторі Ірану.

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