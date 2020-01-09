ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Зеленський оголосив день жалоби за жертвами авіакатастрофи в Ірані

Новини » Політика     09.01.2020 - 04:37
Зеленський оголосив день жалоби за жертвами авіакатастрофи в Ірані
Фото: Володимир Зеленський (president.gov.ua)

З метою вшанування пам’яті загиблих президент постановив приспустити державні прапори України

Президент України Володимир Зеленський постановив оголосити 9 січня днем жалоби у зв’язку з трагедією, що сталася 8 січня внаслідок катастрофи пасажирського літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" (МАУ) в Тегерані (Іран). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу глави держави.

Відповідний указ Зеленський підписав за результатами робочої наради з питань, пов’язаних із катастрофою літака української авіакомпанії.

З метою вшанування пам’яті загиблих президент постановив приспустити державні прапори України на будинках і спорудах органів державної влади, місцевого самоврядування, держпідприємств, установ та організацій.

Документом також скасовуються розважально-концертні заходи, вносяться відповідні зміни до програм теле- та радіопередач.

Нагадаємо, уряд Ірану оголосив 9 січня днем жалоби за жертвами катастрофи літака Boeing 737 української компанії МАУ і тисняви під час церемонії прощання із загиблим генералом Касем Сулеймані.

Як відомо, аварія літака української авіакомпанії МАУ в Ірані сталася вранці 8 січня. Літак, на борту якого перебували 167 пасажирів і 9 членів екіпажу, здійснював рейс з Тегерана в Київ. Серед загиблих в результаті аварії літака 11 громадян України.

Пізно увечері 8 січня в Іран вилетів український літак з фахівцями експертної та пошуково-рятувальної групи. Уряд прийняв рішення про відправку пошуково-рятувальної групи в Іран для здійснення спільних заходів з розслідування причин трагедії і репатріації тіл загиблих громадян України.

За словами речника МВС Артема Шевченка, українські правоохоронці та експерти компанії Boeing, за погодженням з іранською стороною, можуть брати участь у розслідуванні причини катастрофи лайнера Boeing-737.

Зеленський проводить нараду щодо авіакатастрофи в Тегерані Bellingcat перевірить версію про попадання ракети в український літак в Ірані
Новини України Володимир ЗеленськийІранавиакатастрофа
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся