Зеленський оголосив день жалоби за жертвами авіакатастрофи в Ірані

Фото: Володимир Зеленський (president.gov.ua)

З метою вшанування пам’яті загиблих президент постановив приспустити державні прапори України

Президент України Володимир Зеленський постановив оголосити 9 січня днем жалоби у зв’язку з трагедією, що сталася 8 січня внаслідок катастрофи пасажирського літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" (МАУ) в Тегерані (Іран). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу глави держави.

Відповідний указ Зеленський підписав за результатами робочої наради з питань, пов’язаних із катастрофою літака української авіакомпанії.

З метою вшанування пам’яті загиблих президент постановив приспустити державні прапори України на будинках і спорудах органів державної влади, місцевого самоврядування, держпідприємств, установ та організацій.

Документом також скасовуються розважально-концертні заходи, вносяться відповідні зміни до програм теле- та радіопередач.

Нагадаємо, уряд Ірану оголосив 9 січня днем жалоби за жертвами катастрофи літака Boeing 737 української компанії МАУ і тисняви під час церемонії прощання із загиблим генералом Касем Сулеймані.

Як відомо, аварія літака української авіакомпанії МАУ в Ірані сталася вранці 8 січня. Літак, на борту якого перебували 167 пасажирів і 9 членів екіпажу, здійснював рейс з Тегерана в Київ. Серед загиблих в результаті аварії літака 11 громадян України.

Пізно увечері 8 січня в Іран вилетів український літак з фахівцями експертної та пошуково-рятувальної групи. Уряд прийняв рішення про відправку пошуково-рятувальної групи в Іран для здійснення спільних заходів з розслідування причин трагедії і репатріації тіл загиблих громадян України.

За словами речника МВС Артема Шевченка, українські правоохоронці та експерти компанії Boeing, за погодженням з іранською стороною, можуть брати участь у розслідуванні причини катастрофи лайнера Boeing-737.