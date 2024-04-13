Зеленскому в день работника ОПК показали отечественное оружие (фото)

Зеленский отметил, что сейчас в Украине работают 500 предприятий оборонно-промышленного комплекса. К этому приоритетному производству, по его данным, приобщены почти 300 тысяч человек.

В частности, именно эти люди производят отечественные снаряды, пушки, минометы, бронетехнику, противотанковые комплексы, системы РЭБ и многое другое. И это, по словам главы государства, помогает нашим воинам и нашему государству.

"Уже сейчас другие страны заинтересованы в нашем оружии и в том, чтобы мы работали вместе. Ведь без нашей силы не будет полноценной силы ЕС и НАТО. Украина обязательно достигнет безопасности для себя и поможет другим сохранить и сохранять безопасность", - сказал президент.

Зеленский осмотрел новейшие образцы военной техники и оружия, заслушал доклад об объеме их производства и применения на фронте.

Фото: украинский президент Владимир Зеленский осмотрел новейшие образцы военной техники и оружия (president.gov.ua)

Также он обсудил с производителями вопросы государственного заказа представленных образцов и возможности наращивания производства.