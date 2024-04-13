Зеленскому в день работника ОПК показали отечественное оружие (фото)

Украинский президент Владимир Зеленский сегодня, 13 апреля, поздравил работников и работниц оборонно-промышленного комплекса и осмотрел новейшие образцы военной техники и оружия.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Офиса президента.
Зеленский отметил, что сейчас в Украине работают 500 предприятий оборонно-промышленного комплекса. К этому приоритетному производству, по его данным, приобщены почти 300 тысяч человек.
В частности, именно эти люди производят отечественные снаряды, пушки, минометы, бронетехнику, противотанковые комплексы, системы РЭБ и многое другое. И это, по словам главы государства, помогает нашим воинам и нашему государству.
"Уже сейчас другие страны заинтересованы в нашем оружии и в том, чтобы мы работали вместе. Ведь без нашей силы не будет полноценной силы ЕС и НАТО. Украина обязательно достигнет безопасности для себя и поможет другим сохранить и сохранять безопасность", - сказал президент.
Зеленский осмотрел новейшие образцы военной техники и оружия, заслушал доклад об объеме их производства и применения на фронте.
Также он обсудил с производителями вопросы государственного заказа представленных образцов и возможности наращивания производства.
Напомним, что на вооружении украинской армии уже десятки дронов отечественного производства. Речь идет не только о беспилотных летательных аппаратах, но и о надводных дронах.
Ранее министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин сообщил, что Украина наладила серийное производство отечественного аналога "Шахедов".
Также Украина разрабатывает свой аналог российского дрона-камикадзе "Ланцет", его уже тестируют на фронте.
Министр по цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что Украина уже догнала РФ по количеству дронов-камикадзе дальнего действия. По его словам, у Украины есть амбиции перевести производство РЭБ на рыночные рельсы и открыть его для предпринимателей.
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