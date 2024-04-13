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Зеленському в день працівника ОПК показали вітчизняну зброю (фото)

Фото: український президент Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Каріна Левицька

Український президент Володимир Зеленський сьогодні, 13 квітня, привітав працівників і працівниць оборонно-промислового комплексу та оглянув новітні зразки військової техніки та зброї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Офісу президента.

Зеленський зазначив, що зараз в Україні працюють 500 підприємств оборонно-промислового комплексу. До цього пріоритетного виробництва, за його даними, долучено майже 300 тисяч людей.

Зокрема, саме ці люди виробляють вітчизняні снаряди, гармати, міномети, бронетехніку, протитанкові комплекси, системи РЕБ та багато іншого. І це, за словами глави держави, допомагає нашим воїнам і нашій державі. 

"Уже зараз інші країни зацікавлені в нашій зброї і в тому, щоб ми працювали разом. Адже без нашої сили не буде повноцінної сили ЄС і НАТО. Україна обовʼязково досягне безпеки для себе і допоможе іншим зберегти й зберігати безпеку", - сказав президент. 

Зеленський оглянув новітні зразки військової техніки та зброї, заслухав доповідь щодо обсягу їх виробництва та застосування на фронті.

 Фото: український президент Володимир Зеленський оглянув новітні зразки військової техніки та зброї (president.gov.ua)

Також він обговорив із виробниками питання державного замовлення представлених зразків і можливості нарощувати виробництво.

Зброя українського виробництва

Нагадаємо, що на озброєнні української армії вже десятки дронів вітчизняного виробництва. Йдеться не лише про безпілотні літальні апарати, але й про надводні дрони.

Раніше міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін повідомив, що Україна налагодила серійне виробництво вітчизняного аналога "Шахедів".

Також Україна розробляє власний аналог російського дрона-камікадзе "Ланцет", його вже тестують на фронті.

Міністр з цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що Україна вже наздогнала РФ за кількістю дронів-камікадзе дальньої дії. За його словами, Україна має амбіції перевести виробництво РЕБ на ринкові рейки та відкрити його для підприємців.

Що таке РЕБ та як це впливає на хід війни України з РФ, - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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