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У Зеленского призвали к новым санкциям против РФ, если Путин не приедет на переговоры

Фото: руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

Неявка российского диктатора Владимира Путина на переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским в Стамбуле 15 мая должна привести к новым санкциям против России.

Об этом заявил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

"Если Путин не приедет в Турцию, необходимо немедленно начать реальные, новые пакеты санкций, новое давление. Россия понимает только языки силы, и любого, кто думает, что можно найти компромисс, Россия всегда использует для игр", - сказал Ермак.

По его словам, неявка Путина на переговоры в Стамбуле подорвет заявления России о ее серьезности в отношении мирных переговоров.

"Если он не приедет, он не хочет прекращать эту войну и не готов ни к каким переговорам", - отметил глава ОП.

Ермак также очертил позицию Украины, повторив настаивание Украины на "безусловном прекращении огня" до начала переговоров.

"Невозможно говорить и обсуждать что-то, когда на тебя нападают, и когда на тебя обстреливают беспилотники и ракеты", - подчеркнул он.

 

Переговоры в Стамбуле

Напомним, российский диктатор Владимир Путин отказался поддержать предложение Украины, США и стран "коалиции решительных" о прекращении огня, запланированного на 12 мая.

В то же время он заявил о желании 15 мая возобновить мирные переговоры в Стамбуле, которые были прерваны в 2022 году.

В ответ президент Украины Владимир Зеленский подтвердил готовность Украины к диалогу, однако подчеркнул, что переговоры возможны только при условии, если Россия согласится на прекращение огня, начиная с 12 мая.

Впоследствии Зеленский заявил, что хочет сразу прямых переговоров с Путиным.

Однако пока непонятно, кто будет представлять Россию - Путин пока не отвечает на предложение Зеленского.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк отмечал, что Зеленский готов к переговорам в Стамбуле только с Путиным. С другими представителями РФ он вести диалог не будет.

В то же время спецпосланник президента США в Украине Кит Келлог предупредил, что США и Европа могут ввести против России серьезные санкции, если она не согласится на перемирие с Украиной. По его словам, такие ограничения будут более жесткими, чем когда-либо.

К тому же ЕС ожидает, что Путин приедет на переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским 15 мая в Стамбуле. Иначе РФ ждут новые санкции.

Также о новых санкциях ранее предупреждали Путина канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон.

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