У Зеленского призвали к новым санкциям против РФ, если Путин не приедет на переговоры

"Если Путин не приедет в Турцию, необходимо немедленно начать реальные, новые пакеты санкций, новое давление. Россия понимает только языки силы, и любого, кто думает, что можно найти компромисс, Россия всегда использует для игр", - сказал Ермак.

По его словам, неявка Путина на переговоры в Стамбуле подорвет заявления России о ее серьезности в отношении мирных переговоров.

"Если он не приедет, он не хочет прекращать эту войну и не готов ни к каким переговорам", - отметил глава ОП.

Ермак также очертил позицию Украины, повторив настаивание Украины на "безусловном прекращении огня" до начала переговоров.

"Невозможно говорить и обсуждать что-то, когда на тебя нападают, и когда на тебя обстреливают беспилотники и ракеты", - подчеркнул он.