У Зеленського виступили за окремий закон для російської та інших мов

Фото: Федір Веніславський (РБК-Україна)

Зараз конституційність "мовного закону" розглядає КСУ

Верховна рада повинна прийняти окремий закон про мови національних меншин і корінних народів. Зараз це питання контролюється законом "Про функціонування української мови як державної", який розглядається Конституційним судом України.

Про це РБК-Україна повідомив представник президента в КСУ, народний депутат від "Слуги народу" Федір Веніславський.

На уточнююче питання Веніславський відповів, що новий закон повинен регулювати в тому числі російську мову.

"Звичайно, Верховна рада повинна визначити правовий статус мов, в тому числі і мов національних меншин, корінних народів. На сьогодні такого закону немає. Він, на моє переконання, повинен бути окремим законом. Або ж в закон "Про нацменшини" повинні бути внесені відповідні доповнення - нова редакція, де будуть передбачені як раз всі гарантії розвитку національної, культурної, етнічної самобутності. В тому числі, мовної самобутності національних меншин і корінних народів", - заявив Веніславський.

У разі якщо судді КСУ прийме рішення, що закон "Про функціонування української мови як державної" є неконституційним, він втрачає чинність. У цьому випадку Раді доведеться заповнити прогалину в законодавстві і розробити новий.

"Взагалі, закон визнаний неконституційним втрачає чинність. У будь-якому випадку, є пряма імперативна норма статті 10 Конституції україни та 92-ї, (застосування мов в Україні гарантується Конституцією та визначається законом - ред.). Тому якщо виникне необхідність заповнення прогалин, які можуть виникнути в результаті окремих рішень Конституційного суду, то Верховна рада їх повинна заповнити. Але підстав визнати неконституційним його не бачу", - пояснив нардеп.

Нагадаємо, закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної" набув чинності 16 липня минулого року.

Згодом Венеціанська комісія Ради Європи заявила, що "мовний закон" не забезпечує баланс між українською мовою та мовами національних меншин.

Сьогодні, 7 липня, КСУ почала розгляд конституційності "мовного" закону.