ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

В Україну прибула Венеціанська комісія, щоб оцінити мовний закон

Новини » Політика    27.10.2019 - 04:53
В Україну прибула Венеціанська комісія, щоб оцінити мовний закон
Фото: Василь Бондар та члени Веніціанської комісії (mfa.gov.ua)

Результатом візиту стане ухвалення висновку комісії

Заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар прийняв делегацію Європейської комісії "За демократію через право" (Венеціанська комісія) в рамках їхнього візиту в Україну, метою якого є вивчення аспектів впровадження Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства закордонних справ України.

Відзначається, що результатом візиту експертів Венеціанської комісії має стати підготовка висновку комісії щодо імплементації мовного закону. Відповідний висновок комісія має ухвалити на своєму пленарному засіданні у грудні цього року.

Під час зустрічі, Бондар зазначив, що закон розроблений у відповідності до Конституції України. За його словами, прийняття закону важливе не лише з гуманітарної точки зору, але й обумовлюється безпековими факторами в умовах триваючої російської агресії проти України.

"Україна повністю гарантує захист прав національних меншин та виходить з переконання, що закон про державну мову покликаний розширити можливість для національних меншин відігравати важливішу роль в українському суспільстві", - йдеться в повідомленні.

Боднар також акцентував увагу співрозмовників на те, що порядок застосування мов корінних народів та національних меншин України у відповідних сферах суспільного життя, а також забезпечення їх прав в широкому сенсі визначатиметься новим законом про нацменшини, який повинен бути поданий на розгляд Верховної ради України.

Раніше перший віце-спікер парламенту Руслан Стефанчук заявив, що внесення поправок до "мовного закону" не виключено.

Додамо також, закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної" ("мовний закон") набув чинності 16 липня - через два місяці після опублікування. Відповідно до перехідних положень, деякі норми "мовного закону" набудуть чинності з відстрочкою.

Українці розділилися в питанні російськомовних шкіл "Мовний закон": у Мінкульті розповіли, чи ініціюватимуть зміни
Новини України Венецианская комиссияязык
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся