КСУ не прийме рішення щодо "мовного" закону цього тижня

Фото: КСУ (Віталій Носач/РБК-Україна)

Тільки відкриті засідання розтягнуться на кілька днів

Строки розгляду справи про конституційність закону "Про державну мову" наразі складно спрогнозувати. У Конституційному суді України вважають, що на ухвалення рішення суддям не вистачить одного тижня.

Про це РБК-Україна розповіло джерело у Конституційному суді.

Так, у КСУ прогнозують, що тільки відкриті засідання розтягнуться на кілька днів. Зокрема, вже цього тижня відомо про два засідання, які триватимуть 7 та 9 липня.

"Рішення не буде ухвалено сьогодні - це стовідсотково. Оскільки буде продовження розгляду цієї справи у відкритому засіданні 9-го липня", - повідомив співрозмовник агентства.

Конституційний суд повинен дослідити всі докази і перейти до закритої частини пленарного засідання. Наразі офіційно невідомо, коли буде призначене закрите засідання.

"Якщо встигнуть дослідити всі матеріали, тоді перейдуть до закритої частини для ухвалення рішення. Але, на мою думку, цього тижня рішення ще не буде ухвалено у цій справі", - додало джерело.

Так, КСУ сьогодні розпочав розглядати конституційність "мовного" закону. Справу розглядає Велика палата Конституційного суду України на пленарному засіданні у формі усного провадження.

Нагадаємо, спікер Верховної ради Дмитро Разумков вважає, що цей закон вимагає змін; у парламенті вже зареєстровані відповідні законопроекти.

Як писало РБК-Україна, "мовний" закон набрав чинності 16 липня минулого року.

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Автор: Анастасия Светлевская