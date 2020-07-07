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КСУ почав розгляд конституційності "мовного" закону

Новини » Політика     07.07.2020 - 10:49
КСУ почав розгляд конституційності "мовного" закону
Фото: КСУ (Віталій Носач/РБК-Україна)

Розгляд відбувається у відкритій частині пленарного засідання

Конституційний суд України у вівторок, 7 липня, розпочав розглядати конституційність "мовного" закону". Справу розглядає Велика палата Конституційного суду України на пленарному засіданні у формі усного провадження.

Про це повідомляє прес-служба КСУ.

"7 липня Велика палата КСУ... розгляне справу за конституційним поданням 51 народного депутата України щодо відповідності Конституції України (конституційності) закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної" від 25 квітня 2019 року № 2704–VIII", - вказано у повідомленні.

Як зазначають автори клопотання, цей закон не відповідає низці приписів Основного закону, "оскільки він спрямований на дискримінацію російської, інших мов національних меншин України, дискримінацію громадян за мовними ознаками".

Крім цього, на переконання нардепів, документ порушує конституційні права громадян, а саме право на використання і захист рідної мови, право на розвиток мовної самобутності всіх корінних народів і національних меншин України; звужено зміст та обсяг існуючих прав і свобод.

"Суб’єкт права на конституційне подання також вважає, що закон ухвалено з порушенням конституційної процедури розгляду та ухвалення законів, що "ставить під загрозу застосування такого невід’ємного елементу принципу верховенства права як принцип правової визначеності", - вказано у повідомленні.

Нагадаємо, спікер Верховної ради Дмитро Разумков вважає, що цей закон вимагає змін; у парламенті вже зареєстровані відповідні законопроекти.

Як писало РБК-Україна, раніше Разумков анонсував, що парламент розгляне зміни до закону про функціонування української мови як державної.

Так, "мовний" закон набрав чинності 16 липня минулого року.

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Автор: Юлия Струк

Теги Новини України Конституционный суд УкраиныязыкЗакон
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