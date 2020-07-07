У Зеленского выступили за отдельный закон для русского и других языков

Фото: Федор Вениславский (РБК-Украина)

Сейчас конституционность "языкового закона" рассматривает КСУ

Верховная рада должна принять отдельный закон о языках национальных меньшинств и коренных народов. Сейчас данный вопрос контролируется законом "О функционировании украинского языка как государственного", который рассматривается Конституционным судом Украины.

Об этом РБК-Украина сообщил представитель президента в КСУ, народный депутат от "Слуги народа" Федор Вениславский.

На уточняющий вопрос Вениславский ответил, что новый закон должен регулировать в том числе русский язык.

"Конечно, Верховная рада должна определить правовой статус языков, в том числе и языков национальных меньшинств, коренных народов. На сегодня такого закона нет. Он, по моему убеждению, должен быть отдельным законом. Или же в закон "О нацменьшинствах" должны быть внесены соответствующие дополнения - новая редакция, где будут предусмотрены как раз все гарантии развития национальной, культурной, этнической самобытности. В том числе, языковой самобытности нацменьшинств и коренных народов", - заявил Вениславский.

В случае если судьи КСУ примут решение, что закон "О функционировании украинского языка как государственного" является неконституционным, он потеряет силу. В этом случае Раде придется заполнить пробел в законодательстве и разработать новый.

"Вообще, закон признанный неконституционным теряет силу. В любом случае, есть прямая императивная норма статьи 10 Конституции и 92-й, (применение языков в Украине гарантируется Конституцией и определяется законом - ред.). Поэтому если возникнет необходимость заполнения пробелов, которые могут возникнуть в результате отдельных решений Конституционного суда, то Верховная рада их должна заполнить. Но оснований признать неконституционным его не вижу", - пояснил нардеп.

Напомним, закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" вступил в силу 16 июля прошлого года.

Впоследствии Венецианская комиссия Совета Европы заявила, что "языковой закон" не обеспечивает баланс между украинским языком и языками национальных меньшинств.

Сегодня, 7 июля, КСУ начала рассмотрение конституционности "языкового" закона.