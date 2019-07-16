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При цьому деякі норми набудуть чинності з відстрочкою

Закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної" ("мовний закон") набув чинності у вівторок, 16 липня, через два місяці після опублікування. Відповідна норма прописана в тексті документа.

Відзначимо, відповідно до перехідних положень, "мовний закон" набуває чинності через два місяці після опублікування, яке відбулося 16 травня 2019 року. Однак деякі норми набудуть чинності з відстрочкою.

Суть закону

Закон закріплює за українською мовою статус єдиної державної. Умисне його спотворення в офіційних документах з порушенням вимог правопису, а також створення перешкод і обмежень у застосуванні української мови тягнуть за собою відповідальність. Дія закону не поширюється на сферу приватного спілкування та релігійні обряди.

Закон також зобов'язує Кабінет міністрів затвердити і забезпечувати виконання Державної програми сприяння освоєнню державної мови. Крім того, в законі зазначено, що кожен громадянин зобов'язаний володіти українською мовою. При цьому володіння мовою необхідно для вступу в українське громадянство.

Норми, які набудуть чинності з відстрочкою

Так, у липні 2021 року наберуть чинності вимоги до рівня володіння мовою для отримання громадянства України, які визначить Нацкомісія по стандартам державної мови, і, відповідно, норма про іспит. Також на два роки відстрочили видачу сертифікатів про рівень володіння державною мовою топ-чиновникам, депутатам і т. п.

Передбачається, що з 1 січня 2030 року ЗНО та вступні іспити будуть здаватися на українській мові.

Через 30 місяців після набуття чинності "мовним законом" друковані ЗМІ зобов'язані виходити українською мовою (через 60 місяців для місцевих ЗМІ). Друк на інших мовах допускається при одночасному випуску тиражу українською мовою в один день.

Відзначимо, через 18 місяців після набуття "мовним законом" чинності підприємства, установи та організації усіх форм власності, підприємці та інші суб'єкти у сфері обслуговування зобов'язані перейти на державну мову. Інформація державною мовою може дублюватися на інших мовах. На прохання клієнта його обслуговування може здійснюватися також іншою мовою, прийнятною для сторін.

Квоти на радіо і ТБ

"Мовний закон" вносить зміни в закон про телебачення і радіомовлення. Зміна квот набуває чинності через п'ять років після набуття чинності документом.

Відповідно до закону, тижневий обсяг мовлення загальнонаціональних або регіональних ЗМІ українською мовою має становити не менше 90% загальної тривалості передач і/або фільмів у кожному проміжку часу між 07:00 і 18:00 і між 18:00 і 22:00 (було не менше 75%).

Крім того, місцеві ЗМІ в загальному тижневому обсязі повинні забезпечувати мовлення українською мовою не менше 80% в кожному проміжку часу між 07:00 і 18:00 і між 18:00 і 22:00 (було не менше 60%).

Штрафи

Установам сфери обслуговування за порушення "мовного закону" загрожуватиме до 6800 гривень штрафу. При цьому норми, що стосуються штрафів, набувають чинності через 18 місяців після набуття чинності "мовним законом", тобто з 16 січня 2021 року.

Нагадаємо, з завтрашнього дня, 16 липня, відповідно до "мовного закону", вся агітація перед виборами в Раду має проходити виключно українською мовою.

Як писало РБК-Україна раніше, представник президента Володимира Зеленського в Верховній раді Руслан Стефанчук заявив, що внесення правок у "мовний закон" не виключено. При цьому для команди президента концептуальної річчю залишається те, що єдиною державною мовою в Україні є і буде українська.