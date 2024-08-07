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У Зеленского впервые отреагировали на события в Курской области

Украина, Среда 07 августа 2024 21:07
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У Зеленского впервые отреагировали на события в Курской области Фото: советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

События в Курской области позволяют увидеть то, как простые россияне относятся к нынешней власти в РФ. А именно то, что россияне имеют прочную сознательную взаимосвязь с властью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника руководителя Офиса президента Украины Михаила Подоляка.

"События в Курской или Белгородской областях дают нам возможность поставить определенный лабораторный эксперимент. Пока репрессивная машина РФ пылает в кустах, освобожденные россияне могут выходить с цветами навстречу антипутинским танкам. "Наконец-то свобода!" Будем ждать таких кадров. Хотя уже очевидна невозможность этого", - заявил советник.

Подоляк отметил, что отсутствие адекватной реакции на контрвойну лишь подтвердило мысль о прочной сознательной взаимосвязи россиян с их властью.

"Перефразируя: "Мы без конца проклинаем Путина, и, понятное дело, за дело. И все же я хочу спросить: так кто же подписал миллион контрактов с ВС РФ и кто совершает тысячи конкретных преступлений?", - отметил он.

Заметим, что это первый комментарий представителя Офиса президента Украины относительно событий в Курской области.

Бои в Курской области

Еще со вчера россияне начали жаловаться на бои в Курской области. Более того, оккупанты даже пишут, что украинские военные якобы успели "заняли" несколько населенных пунктов на территории области.

В частности, оккупанты жалуются на "пробы прорыва ВСУ" в районе Суджи.

В своем материале РБК-Украина собрала всю информацию о том, что сегодня происходит в Судже и как на это реагируют россияне.

Заметим, что российский диктатор Владимир Путин отреагировал на так называемый прорыв границы в Курской области только сегодня. Как и ожидалось, диктатор обвинил Украину и заявил, что это провокация.

Мы также сообщали, что думают эксперты по поводу того, может ли война перейти на территорию РФ.

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