У Зеленского впервые отреагировали на события в Курской области

События в Курской области позволяют увидеть то, как простые россияне относятся к нынешней власти в РФ. А именно то, что россияне имеют прочную сознательную взаимосвязь с властью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника руководителя Офиса президента Украины Михаила Подоляка.

"События в Курской или Белгородской областях дают нам возможность поставить определенный лабораторный эксперимент. Пока репрессивная машина РФ пылает в кустах, освобожденные россияне могут выходить с цветами навстречу антипутинским танкам. "Наконец-то свобода!" Будем ждать таких кадров. Хотя уже очевидна невозможность этого", - заявил советник.

Подоляк отметил, что отсутствие адекватной реакции на контрвойну лишь подтвердило мысль о прочной сознательной взаимосвязи россиян с их властью.

"Перефразируя: "Мы без конца проклинаем Путина, и, понятное дело, за дело. И все же я хочу спросить: так кто же подписал миллион контрактов с ВС РФ и кто совершает тысячи конкретных преступлений?", - отметил он.

Заметим, что это первый комментарий представителя Офиса президента Украины относительно событий в Курской области.