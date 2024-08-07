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Безлюдная Суджа и разные версии "прорыва". Ситуация в Курской области на утро (карты)

Курская область, Среда 07 августа 2024 10:15
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Безлюдная Суджа и разные версии "прорыва". Ситуация в Курской области на утро (карты) Фото: Суджа в Курской области почти полностью разрушена, в пограничных РФ продолжаются бои (росСМИ)
Автор: Мария Кучерявец

В России заявляют, что в Курской области продолжаются бои, которые якобы вспыхнули в приграничных районах еще вчера. Роспропаганда утверждает, что украинские военные уже "заняли" несколько населенных пунктов, а город Суджа почти полностью эвакуирован.

О том, что происходит в Курской области по состоянию на данный момент - собрало РБК-Украина в материале.

Содержание

Бои продолжаются: что происходит в Курской области

Утром российские Telegram-каналы массово начали распространять информацию о том, что ВСУ якобы заняли приграничные села Николаево-Дарьино, Дарьино и Свердликово. В целом российские военкоры заявили о так называемых атаках украинских сил по следующим направлениям:

  • с КПП "Суджа" (на границе северо-восточнее города Сумы вдоль трассы Н-07/Р-200) в направлении Суджи и Олешни;
  • со стороны села Новенькое Сумской области (к северо-востоку от КПП "Суджа" и г. Сумы) в направлении Николаево-Дарьино Курской области.

Безлюдная Суджа и разные версии &quot;прорыва&quot;. Ситуация в Курской области на утро (карты)

Фото: села, которые, по заявлениям российской, стороны якобы "заняли" украинские войска (google maps)

Кроме того, военкоры утверждают, что украинские войска якобы продолжают продвижение к Судже, а сам город фактически эвакуирован.

По данным Readovka, не менее 70 человек к вечеру находились в пунктах временного размещения в Курской области. Враг заявляет, что украинская сторона "продолжает подтягивать резервы". Мол, большое количество украинской ПВО, что усложняет работу росавиации.

Близкий к Минобороны России Telegram-каналы "Рыбарь" пишет о напряженной ситуации в хуторе Олешня - там российские войска практически в полном окружении и не имеют преимущества в численности. Также россияне заявляют о "скоплении украинских сил" в Юнаковке.

Более того, спутники NASA зафиксировали пожары в приграничных районах Курской области, где в частности могут идти бои. На опубликованной ниже карте можно увидеть многочисленные очаги вспышек в регионе за последние сутки, которые зафиксировали спутники системы слежения за пожарами на поверхности Земли.

Безлюдная Суджа и разные версии &quot;прорыва&quot;. Ситуация в Курской области на утро (карты)

Фото: данные о пожарах от NASA за прошедшие сутки в районе Суджи и части приграничья (firms.modaps.eosdis.nasa.gov)

Эвакуация в Судже, обстрелы

Между тем в местных пабликах увеличивается количество просьб о помощи в эвакуации родственников из оставшихся без связи населенных пунктов. Местные власти призывают сдавать донорскую кровь. Так, исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов написал в Telegram, что "регион противостоит атакам", а экстренные службы "переведены на усиленный режим работы".

Безлюдная Суджа и разные версии &quot;прорыва&quot;. Ситуация в Курской области на утро (карты)

Фото: бои продвигаются к пригороду Суджи, а в Гончаровке, по неподтвержденным данным, идут столкновения (google maps)

Что касается обстрелов, то ночью, по сообщениям местных властей, над Курской областью были "сбиты две ракеты и четыре беспилотника". Всего за ночь ракетную опасность в регионе объявляли дважды. Российские Telegram-каналы пишут, что количество пострадавших от обстрелов выросло до 28.

Заметим, что параллельно этому россияне жалуются и на обстрелы в других регионах. В частности, в Шебекино Белгородской области два дрона попали в многоквартирный дом, произошел пожар. Два дрона также атаковали Воронеж, там поврежден фасад многоэтажки и автомобили.

ISW: Россияне запутались в версиях событий

Между тем аналитики Института изучения войны заметили разные версии Минобороны РФ и местных властей касательно происходящего в Курской области. В частности, Смирнов и несколько российских военкоров сообщали, что в приграничных районах Суджанского и Кореневского районов Курской области "продолжаются бои", вопреки заявлениям российского Министерства обороны и ФСБ, которые убеждали, что попытки "прорыва" отражены.

Кроме того, Минобороны РФ и ФСБ утверждали, что вчера якобы были отбиты "несколько рейдов сил ВСУ", оснащенные танками и бронетехникой размером примерно до батальона.

В ISW обращают внимание, что геолокационные кадры показывают поврежденную и заброшенную бронетехнику примерно в 7 километрах к северу от международной границы к западу от Любимовки (Курская область). И хотя российские источники утверждают, что "на кадрах видна украинская техника", в ISW акцентируют, что не могут это подтвердить или опровергнуть.

Напомним, еще вчера местные власти и так называемые росвоенкоры сообщили, что подразделения Сил обороны Украины якобы "прорвали" границу в Курской области, граничащую с Сумской. Все это произошло на фоне массированного обстрела города Суджа. Вражеские ресурсы признают, что российская армия уже понесла потери, речь идет о живой силе, технике и авиации, а также захваченных в плен срочников. На фоне чего Министерство обороны РФ заявило об отправке своих резервов на границу в Курской области.

Кроме того, громко было в городе Курчатов, вблизи которого расположена Курская АЭС. Местный губернатор уже отчитался о якобы двух украинских ракетах, которые удалось сбить средствам ПВО. Однако очевидцы в свою очередь жалуются на "прилеты" по инфраструктуре Курской области.

Детальнее о возможных потерях россиян вследствие "прорыва" в Курской области - читайте в отдельном материале РБК-Украина.

О том, может ли война перейти на территорию РФ - в комментарии военного эксперта Павла Нарожного для РБК-Украина.

При подготовке материала использовались: отчет ISW, издание "Медуза", Telegram-канал Readovka, Mash, Shot, Astra заявления и. о. губернатора Курской области Алексея Смирнова и другие данные из открытых источников.

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