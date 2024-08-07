Может ли война перейти на территорию РФ и нужно ли это Украине: мнение эксперта

Перенос войны на территорию России выгоден для Украины. Ведь это будет не только отвлекать силы противника, но и послужить уменьшению обстрелов и попыток наступательных действий оккупантов. Впрочем, важно то, кого рассматривать как исполнителя такого переноса - ВСУ или российские добровольческие формирования.

В чем разница и может ли война перейти на территорию страны-агрессора - в комментарии РБК-Украина рассказал военный эксперт Павел Нарожный.

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Есть ли смысл ВСУ заходить на территорию России

По словам эксперта, как только ВСУ решат воевать на территории России, для Украины это будет экспедиционная война. Поскольку украинские бойцы в этом случае будут вести бои на чужой территории.

"Там огромное количество российских граждан. Они будут защищать свою территорию от оккупантов и с любой точки зрения это будет правильно", - говорит Нарожный.

Он отмечает, что при таком сценарии ВСУ придется использовать огромный объем наших сил, в частности, для выполнения полицейских задач на занятой территории.

"Представим себе очень глубоко теоретически, что мы заняли город Белгород. Это означает, что какая-то огромная военная часть будет просто стоять там. То есть это с военной точки зрения совершенно неправильная вещь. Когда мы воюем на своей территории и, например, освобождаем какое-то место, где есть население, так это наше, украинское население. Да, там нужно провести проверку, но это по умолчанию наши граждане и они не несут угрозы для нас", - пояснил Нарожный.

Собеседник подчеркнул, что на территории Российской Федерации обстановка будет категорически иной. Украинские силы будут вынуждены везти с собой все: еду, воду, боеприпасы и медикаменты.

"Там даже нельзя будет заехать на АЗС и заправиться, потому что это будет нести риски для наших солдат. Поэтому говорить, что мы сможем вести войну на территории врага, я думаю, нереально с логистической точки зрения. На мой взгляд, мы этого банально не потянем", - считает Нарожный.

Украине выгодны рейды российских добровольцев

Но картинка будет совершенно противоположной, если боевые действия на территорию РФ будут переносить российские повстанцы, устраивавшие рейды в приграничных областях неоднократно. Поскольку, как акцентирует собеседник, речь идет уже об их внутренних проблемах и разборках. Для Украины же такой сценарий выгоден и эксперт объяснил почему.

"Все абсолютно общины Сумской области, граничащие с границей РФ, обстреливаются. Там постоянно ведутся артиллерийские обстрелы. Более того, в 5-километровой зоне отселены какие-то города. Конечно, жители там остались, но большее количество отселено. К тому же по Сумам прилетают бомбы и т. д. Поэтому нам это выгодно, если боевые действия будут на территории 5-10 км от границы Украины", - говорит Нарожный.

По его словам, это будет означать, что украинские приграничные города и села будут "дышать намного свободнее" и хоть обстрелы будут продолжаться, но уже на порядок меньше. Это касается минимизации попыток россиян наступать, а также повлияет на деятельность их ДРГ.

"Ибо им нужно будет пройти через "серую" зону, а это гораздо труднее. То есть это в любом случае обезопасит приграничные украинские населенные пункты", - подытожил Нарожный.

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