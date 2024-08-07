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Путин спустя сутки отреагировал на "прорыв" границы в Курской области

Среда 07 августа 2024 14:42
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Путин спустя сутки отреагировал на "прорыв" границы в Курской области Фото: российский диктатор Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Спустя сутки после так называемого "прорыва" границы в Курской области российский диктатор Владимир Путин впервые выступил с реакцией. Во время заседания Совбеза он назвал это "масштабной провокацией" и ожидаемо обвинил во всем Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Путина.

"Начать придется с событий в Курской области. Как известно, киевский режим совершил очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу из разных видов оружия, в том числе ракетного, по гражданским зданиям, жилым домам, машинам скорой помощи", - заявил диктатор.

По словам Путина, после заседания Совбеза он собирается провести совещание с руководителями силовых ведомств по ситуации в Курской области.

Также он поручил заместителю главы правительства Денису Мантурову координировать работу по оказанию помощи жителям Курской области. Мол "меры должны быть приняты немедленно".

Что известно о "прорыве" в Курской области

Напомним, что вчера утром после массированного обстрела города Суджа, который уже почти разрушен и опустошен, местные власти и российские паблики сообщили о так называемом "прорыве границы бойцами ВСУ" в Курской области. Со вчера, по данным россиян, бои не утихают. Более того, украинские войска якобы заняли ряд населенных пунктов. Местные власти занимаются эвакуацией населения из зон, находящихся под обстрелами или в зонах боев.

Кроме того, в РФ уже признали, что понесли потери в технике и личном составе. Также во время пограничной операции, по данным источников РБК-Украина, дрон СБУ подбил вертолет Ми-28. Официально военно-политическое руководство никак не комментирует ситуацию и не брало на себя причастности. Тем временем в России уже расследуют "прорыв" границы по статье "терроризм".

Больше о том, что происходит в Курской области и где идут возможные бои - читайте в материале РБК-Украина по ссылке.

Также мы писали, может ли война перейти на территорию РФ.

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