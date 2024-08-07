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У Зеленського вперше відреагували на події в Курській області

Україна, Середа 07 серпня 2024 21:07
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У Зеленського вперше відреагували на події в Курській області Фото: радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Події в Курській області дають змогу побачити те, як прості росіяни відносять до нинішньої влади у РФ. А саме те, що росіяни мають міцний свідомий взаємозв’язок з владою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника керівника Офісу президента України Михайла Подоляка.

"Події в Курській чи Бєлгородській областях дають нам змогу поставити певний лабораторний експеримент. Поки репресивна машина РФ палає в кущах, звільнені росіяни можуть виходити з квітами назустріч антипутінським танкам. "Нарешті воля!"Чекатимемо на такі кадри. Хоча вже очевидна неможливість цього", - заявив радник.

Подоляк зазначив, що відсутність адекватної реакції на контрвійну лише підтвердила думку про міцний свідомий взаємозв’язок росіян з їхньою владою.

"Перефразовуючи: "Ми без кінця проклинаємо Путіна, і, ясна річ, за діло. І все ж я хочу запитати: то хто ж таки підписав мільйон контрактів з ВС РФ і хто вчиняє тисячі конкретних злочинів?", - зауважив він.

Зауважимо, що це перший коментар представника Офісу президента України стосовно подій в Курській області.

Бої в Курській області

Ще від вчора росіяни почали скаржитись на бої в Курській області. Мало того, окупанти навіть пишуть, що українські військові нібито встигли "зайняли" декілька населених пунктів на території області.

Зокрема окупанти жаліються на "спроби прориву ЗСУ" в районі Суджи.

У своєму матеріалі РБК-Україна зібрало всю інформацію про те, що сьогодні відбувається в Суджі, та як на це реагують росіяни

Зауважимо, що російський диктатор Володимир Путін відреагував на так званий "прорив" кордону в Курській області лише сьогодні. Як і очікувалось диктатор звинуватив Україну та заявив, що це провокація.

Ми також повідомляли, що думає експерт з приводу того, чи може війна перейти на територію РФ.

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