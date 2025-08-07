У Зеленского отреагировали на слитый в СМИ "план Уиткоффа"для Путина

"План Уиткоффа"

Напомним, ранее польский портал Onet написал, что Уиткофф во время встречи с Путиным якобы сделал "выгодное предложение" по прекращению огня с Украиной.

В частности, такой "план" предусматривает заморозку войны, отмену большинства санкций против России, фактическое признание "территориальных достижений" РФ.

Также там отсутствуют гарантии по нерасширению НАТО и прекращению военной помощи Украине.

Сам Уиткофф или другие американские чиновники пока не реагировали на такой вброс.

К слову, президент США Дональд Трамп после встречи Уиткоффа с Путиным заявил о значительном прогрессе. О чем именно идет речь - неизвестно.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский предположил, что теперь Россия больше настроена на прекращение огня.