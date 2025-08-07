У Зеленського відреагували на злитий у ЗМІ "план Віткоффа" для Путіна

"План Віткоффа"

Нагадаємо, раніше польський портал Onet написав, що Віткофф під час зустрічі з Путіним нібито зробив "вигідну пропозицію" щодо припинення вогню з Україною.

Зокрема, такий "план" передбачає заморозку війни, скасування більшості санкцій проти Росії, фактичне визнання "територіальних досягнень" РФ.

Також там відсутні гарантії щодо нерозширення НАТО та припинення військової допомоги Україні.

Сам Віткофф або інші американські чиновники поки що не реагували на таке вкидання.

До слова, президент США Дональд Трамп після зустрічі Віткоффа з Путіним заявив про значний прогрес. Про що саме йдеться - невідомо.

Зі свого боку президент України Володимир Зеленський припустив, що тепер Росія більше налаштована на припинення вогню.