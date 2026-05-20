У Зеленского отреагировали на ослабление санкций против РФ

"Сейчас идет очень активная коммуникация между нашими дипломатами и Офисом и британской стороной. Выясняются детали", - сказал он.

Великобритания разрешила с сегодняшнего дня импорт дизеля и авиационного топлива, произведенного за рубежом из российской нефти. Это решение принято на фоне стремительного подорожания топлива из-за закрытия Ормузского пролива.

Бессрочная лицензия позволяет импорт топлива, переработанного из российской нефти в третьих странах, в частности Индии и Турции. При этом она подлежит регулярному пересмотру и может быть отозвана, а компании обязаны вести соответствующий учет.

Кроме того, Британия отдельно выдала временную лицензию до 1 января 2027 года на морскую транспортировку СПГ из российских проектов Sakhalin-2 и Yamal LNG, включая перевозку, финансирование и брокеринг.

Ослабление нефтяных санкций против РФ

Напомним, 18 мая министр финансов США Скотт Бессент сообщил, что Вашингтон продлил действие временной 30-дневной генеральной лицензии. Она позволяет наиболее уязвимым странам получить доступ к российской нефти, которая сейчас находится в море.

По словам Бессента, США также готовы при необходимости выдавать отдельные специальные лицензии.

В американском Минфине считают, что такое решение поможет перенаправить часть поставок в наиболее уязвимые государства, а также ограничит возможности Китая накапливать дешевую российскую нефть.