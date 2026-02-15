Консенсуса нет: в ЕС не думают, что Украина вступит в блок в 2027 году

В Европейском Союзе пока нет консенсуса относительно даты вступления Украины в блок. Правительства стран ЕС не готовы предоставить мнение относительно даты, несмотря на требование президента Украины Владимира Зеленского.

"У меня такое ощущение, что государства-члены не готовы назвать конкретную дату... Впереди еще много работы", - заявила она.

Издание пишет, что дату вступления в ЕС, указанную в 20-пунктном мирном плане, который предложили США - 1 января 2027 года - большинство правительств ЕС считают нереалистичной, как и любую другую фиксированную дату.

Они апеллируют к тому, что вступление в ЕС - это, мол, процесс, который базируется на "заслугах и достижениях". Он продвигается, когда есть прогресс в адаптации законодательства кандидата к стандартам ЕС.

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс поддерживает позицию Каллас, но он также очень скептически отнесся к возможному заключению мирного соглашения между Украиной и Россией. В частности, по его словам, ЕС "проявлял креативность", когда это было нужно, но сейчас есть много других кандидатов на членство.