У Зеленського акредитували 300 журналістів на прес-марафон

На прес-марафон президента Володимира Зеленського акредитовано понад 300 журналістів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook прес-секретаря глави держави Юлії Мендель.

Вона побажала удачі журналістам і президентові.

"Акредитовано понад 300 журналістів. Ми тільки їдемо з роботи. Ну що ж, бажаємо удачі завтра всім журналістам та Володимиру Зеленському", - написала Мендель.

Зазначимо, що, згідно з анонсованим форматом заходу, представники медіа будуть ставити питання главі держави групами по 7-10 осіб. Групи будуть змінювати один одного кожні півгодини.

За такої кількості акредитованих журналістів, прес-марафон має тривати близько 15-20 годин.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський анонсував зустріч зі ЗМІ в новому форматі.

В ОП зазначили, що президент буде відповідати на питання журналістів протягом всього дня. Зустріч відбудеться в Kyiv Food Market.

Раніше заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко заявляв, що Зеленський дасть прес-конференцію з нагоди 100 днів президентства.

Також на початку червня прес-секретар президента Юлія Мендель на брифінгу зазначила, що Зеленський проведе велику прес-конференцію після ста днів президентства.