Зеленський: формули деокупації Криму зараз немає

Деокупація півострова неможлива без міжнародних партнерів і потужної армії

Президент України Володимир Зеленський заявив, що деокупація Криму без міжнародних партнерів України неможлива. Про це він сказав на виставці "Зброя та безпека" в Києві, передає Крим.Реалії.

Відповідаючи на питання, чи існує своя "формула Штайнмайера" для Криму, президент сказав, що такої формули зараз немає. А в питанні деокупації півострова, вважає що "Україна сама не впорається".

"Зараз немає цієї формули. Це дуже складна історія. Ви знаєте, що тут Україна, на жаль, я повинен констатувати, на жаль, Україна сама не впорається. Потрібні умови наших міжнародних партнерів, повинна у нас бути ще потужнішим армія. Треба бути дуже потужними, щоб не тільки у нас дипломатія працювала, щоб армія у нас була дійсно високого рівня", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, президент Білорусі Олександр Лукашенко сумнівається в повернення Криму Україні. Відповідаючи на питання журналістів, чи поверне Росія Україні Крим, Лукашенко заявив, що не вважає це можливим у найближчому майбутньому.

РБК-Україна повідомляло раніше, що в ході зустрічі з президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом обговорювалася окупація Росією Криму. Зеленський додав, що, на його думку, США продовжать допомагати Україні з Кримом.