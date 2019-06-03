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В АП анонсували велику прес-конференцію Зеленського

Новини » Політика    03.06.2019 - 16:34
В АП анонсували велику прес-конференцію Зеленського
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Зеленський проведе прес-конференцію після ста днів президентства

Президент України Володимир Зеленський проведе велику прес-конференцію після ста днів президентства. Про це заявила його прес-секретар Юлія Мендель в ході брифінгу.

Мендель заявила, що після ста днів будуть вже результати президентства Зеленського.

"Ви можете розраховувати на велику конференцію, коли буде сто днів президентства. Вже будуть якісь напрацьовані результати", - заявила вона.

Прес-конференцію можна очікувати в кінці серпня.

Прес-конференція Володимира Зеленського було анонсовано відразу після оголошення результатів екзит-полів 21 квітня. Тоді Зеленський пообіцяв детально розповісти про свої плани на посаді президента України.

Нагадаємо, перед достроковими виборами у Верховну раду партія президента Володимира Зеленського проведе з'їзд 8 червня. Про це сказав керівник виборчого штабу партії "Слуга народу" Олександр

Як повідомляло РБК-Україна, перед достроковими виборами у Верховну раду партія президента Володимира Зеленського провела з'їзд, на якому було прийнято рішення про те, що партію очолить Дмитро Разумков.

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