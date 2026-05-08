ua en ru
Пт, 08 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Реформа ВСУ Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

У Путина заявили о готовности к диалогу с Европой, но есть нюанс

14:44 08.05.2026 Пт
2 мин
При каком условии Кремль готов восстановить связи?
aimg Валерий Ульяненко
У Путина заявили о готовности к диалогу с Европой, но есть нюанс Фото: Дмитрий Песков, спикер российского диктатора (Getty Images)
Выбирайте проверенное - добавьте РБК-Украина в любимые источники в Google

Российский диктатор Владимир Путин готов к диалогу "со всеми, в том числе с ЕС". В то же время Москва не хочет выступать инициатором переговоров.

Об этом заявил пресс-секретарь диктатора Дмитрий Песков, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.

Читайте также: ЕС готовит собственные переговоры с Россией из-за разочарования действиями Трампа

По словам представителя Кремля, Владимир Путин готов к переговорам со всеми сторонами, включая Евросоюз.

В то же время Песков подчеркнул, что страна-агрессор не планирует самостоятельно предлагать восстановление связей.

"РФ не будет сама инициировать контакты с ЕС, хотя готова продвигаться в диалоге настолько, насколько к этому готова Европа", - отметил он.

Переговоры с Россией

Напомним, ранее СМИ писали, что администрация российского диктатора еще в начале года начала работать над так называемым "образом победы" для оправдания будущего мирного соглашения с Украиной.

Отметим, вчера, 7 мая, помощник диктатора Юрий Ушаков назвал трехсторонние мирные переговоры "нецелесообразными", и заявил, что для их продолжения Украина должна вывести войска с подконтрольной ей части Донбасса.

В то же время в команде президента Украины отреагировали на эти заявления и заявили, что заявление Ушакова демонстрирует нежелание Кремля завершать войну даже в случае контроля над Донбассом.

РБК-Украина также сообщало, что вчера секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Рустем Умеров прибыл в США для встречи с американскими чиновниками. В Майами он, в частности, будет обсуждать дипломатический процесс.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Владимир Путин Евросоюз Российская Федерация Песков
Новости
Обновленная версия нацизма имеет маркировку: "сделано в России", - Зеленский
Обновленная версия нацизма имеет маркировку: "сделано в России", - Зеленский
Аналитика
"Мы не придумали ничего нового": соавтор Гражданского кодекса 2.0 о резонансе проекта
Дмитрий Олейник, Дмитрий Левицкий "Мы не придумали ничего нового": соавтор Гражданского кодекса 2.0 о резонансе проекта