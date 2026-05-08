У Путина заявили о готовности к диалогу с Европой, но есть нюанс
Российский диктатор Владимир Путин готов к диалогу "со всеми, в том числе с ЕС". В то же время Москва не хочет выступать инициатором переговоров.
Об этом заявил пресс-секретарь диктатора Дмитрий Песков, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.
По словам представителя Кремля, Владимир Путин готов к переговорам со всеми сторонами, включая Евросоюз.
В то же время Песков подчеркнул, что страна-агрессор не планирует самостоятельно предлагать восстановление связей.
"РФ не будет сама инициировать контакты с ЕС, хотя готова продвигаться в диалоге настолько, насколько к этому готова Европа", - отметил он.
Напомним, ранее СМИ писали, что администрация российского диктатора еще в начале года начала работать над так называемым "образом победы" для оправдания будущего мирного соглашения с Украиной.
Отметим, вчера, 7 мая, помощник диктатора Юрий Ушаков назвал трехсторонние мирные переговоры "нецелесообразными", и заявил, что для их продолжения Украина должна вывести войска с подконтрольной ей части Донбасса.
В то же время в команде президента Украины отреагировали на эти заявления и заявили, что заявление Ушакова демонстрирует нежелание Кремля завершать войну даже в случае контроля над Донбассом.
РБК-Украина также сообщало, что вчера секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Рустем Умеров прибыл в США для встречи с американскими чиновниками. В Майами он, в частности, будет обсуждать дипломатический процесс.