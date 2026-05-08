Российский диктатор Владимир Путин готов к диалогу "со всеми, в том числе с ЕС". В то же время Москва не хочет выступать инициатором переговоров.

Об этом заявил пресс-секретарь диктатора Дмитрий Песков, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС .

По словам представителя Кремля, Владимир Путин готов к переговорам со всеми сторонами, включая Евросоюз.

В то же время Песков подчеркнул, что страна-агрессор не планирует самостоятельно предлагать восстановление связей.

"РФ не будет сама инициировать контакты с ЕС, хотя готова продвигаться в диалоге настолько, насколько к этому готова Европа", - отметил он.

Напомним, ранее СМИ писали, что администрация российского диктатора еще в начале года начала работать над так называемым "образом победы" для оправдания будущего мирного соглашения с Украиной.

Отметим, вчера, 7 мая, помощник диктатора Юрий Ушаков назвал трехсторонние мирные переговоры "нецелесообразными", и заявил, что для их продолжения Украина должна вывести войска с подконтрольной ей части Донбасса.