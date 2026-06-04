У Зеленского рассказали, получила ли Украина ответ на письмо Трампу

Соединенные Штаты ответили на письмо президента Украины Владимира Зеленского его американскому коллеге Дональду Трампу.

Как сообщает РБК-Украина , об этом журналистам заявил советник украинского президента Дмитрий Литвин.

"Да. Он (ответ, - ред.) технический и в работе. Детали не раскрываем", - рассказал он.

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Стоит заметить, что Зеленский на следующий день после отправки письма рассказал журналистам, что накануне лично встретился с конгрессменами и сенаторами, которые приехали в Украину.

По словам президента, они поддержали предложения, адресованные Конгрессу и Белому дому.

Напомним, 27 мая Владимир Зеленский обратился к Дональду Трампу и Конгрессу со срочным письмом из-за критического дефицита систем противовоздушной обороны на фоне усиления российских обстрелов.

В обращении глава государства подчеркнул, что нехватка средств ПВО создает серьезную угрозу для гражданского населения, поскольку Украина не имеет достаточно возможностей для перехвата баллистических ракет.