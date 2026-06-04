У Зеленського розповіли, чи отримала Україна відповідь на лист Трампу

Сполучені Штати відповіли на лист президента Україна Володимира Зеленського його американському колезі Дональду Трампу.

Як повідомляє РБК-Україна , про це журналістам заявив радник українського президента Дмитро Литвин.

"Так. Вона (відповідь, - ред.) технічна і в роботі. Деталі не розкриваємо", - розповів він.

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Варто зауважити, що Зеленський наступного дня після відправлення листа розповів журналістам, що напередодні особисто зустрівся з конгресменами та сенаторами, які приїхали до України.

За словами президента, вони підтримали пропозиції, адресовані Конгресу та Білому дому.

Нагадаємо, 27 травня Володимир Зеленський звернувся до Дональда Трампа та Конгресу із терміновим листом через критичний дефіцит систем протиповітряної оборони на тлі посилення російських обстрілів.

У зверненні глава держави наголосив, що нестача засобів ППО створює серйозну загрозу для цивільного населення, оскільки Україна не має достатньо можливостей для перехоплення балістичних ракет.