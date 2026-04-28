У Зеленского раскрыли схемы России по продаже ворованного зерна

РФ продолжает искать покупателей для украденного на ВОТ зерна, используя оккупированные порты как стабильный канал поставки. Это подтверждают данные за март-апрель 2026 года.

Как передает РБК-Украина , об этом уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк рассказал в комментарии журналистам.

Он отметил, что частично эта деятельность страны-агрессора уже получила санкционный ответ.

"Значительная часть судов, работающих на этих маршрутах, находится под ограничениями Украины, ЕС и США: Matros Pozynich, Severniy Proect, Damas Wave, Novaya Zemlya; Fedor, Princess Eva, Mys Zhelaniya, Zaid; Victoria K, Victoria V, Don, Asomatos", - говорится в заявлении Власюка.

В то же время он добавил, что, как показывает практика, санкционный статус судна сам по себе не останавливает продажу. В частности, когда возникает ограничение, меняется маршрут.

"После отказа Египта принять Zaid из-за санкций ЕС судно просто перенаправили в Турцию. В то же время сам Египет продолжил принимать другие поставки, в частности из Мариуполя, включая рейсы подсанкционных судов", - рассказал уполномоченный президента.

Модель с судами без санкций

Власюк отметил, что параллельно используется и другая модель - через суда без санкций, в которой уже задействован Израиль. Он сообщил, что суда Asomatos, Abinsk, Panormitis заходят на рынки после перевалки в районе Керченского пролива, где зерно смешивается. По его словам, около 30% такого груза из ВОТ.

"В итоге Россия адаптируется к ограничениям: меняет маршруты и перераспределяет флот, но не останавливает экспорт. Именно поэтому санкции должны блокировать не только суда, а любую покупку такого зерна", - подчеркнул Власюк.

Он рассказал, что это означает как дальнейшее внесение задействованных зерновозов в санкционные списки, так и применение вторичных санкций к покупателям. Кроме того, эта работа ведется дипломатично и в рамках международного права.

Израиль покупает ворованное украинское зерно

Напомним, на прошлой неделе в порт Хайфы прибыло судно Abinsk с партией пшеницы, вероятно похищенной на оккупированных территориях Украины. Несмотря на предостережения официального Киева относительно нелегального происхождения груза, власти Израиля разрешили его разгрузку.