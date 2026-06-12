ua en ru
Пт, 12 июня Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Реформа ВСУ Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

РФ атаковала ТЭС ДТЭК: есть погибший и раненый сотрудник

20:55 12.06.2026 Пт
2 мин
Враг не оставляет попыток уничтожить энергосистему Украины
aimg Анастасия Никончук
РФ атаковала ТЭС ДТЭК: есть погибший и раненый сотрудник Фото: пожар на энергообъекте (ДТЭК)
Понимай ситуацию на фронте из-за фактов, а не слухов с РБК-Украина в Google

Враг совершил удар по энергообъекту Украины, в результате чего есть жертва.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию ДТЭК.

В ДТЭК сообщили о последствиях очередного удара по объекту энергетической инфраструктуры. В результате атаки погиб один сотрудник теплоэлектростанции.

Еще один работник получил ранения. Ему оказывается необходимая медицинская помощь.

Оборудование получило серьезные повреждения

Из-за удара на теплоэлектростанции зафиксированы существенные разрушения оборудования. Масштабы повреждений уточняются. Других данным компания не приводит - неизвестно где произошел индицент и когда.

В компании выразили соболезнования родным и близким погибшего сотрудника, а пострадавшему пожелали скорейшего выздоровления.

Читайте также: Ставка на энергонезависимость: к сетям ДТЭК подключили более 800 новых СЭС за квартал

Почти 230 атак с начала войны

По данным ДТЭК, с начала полномасштабного вторжения России теплоэлектростанции компании подверглись почти 230 атакам.

Очередной удар стал еще одним случаем поражения объектов энергетической инфраструктуры, которые остаются одной из целей российских атак.

Другие удары по объектам ДТЭК

Российские войска 7 июня дважды атаковали одно из угледобывающих предприятий ДТЭК в Днепропетровской области. В компании сообщили, что объект оказался под ударом в течение одного дня, в результате чего пострадал сотрудник предприятия.

По данным ДТЭК, ранения получил механик шахты, который находился неподалеку от места попадания дрона. Пострадавшему была оказана необходимая медицинская помощь.

Напоминаем, что позднее, в ночь на 8 июня, был нанесен очередной удар, который привел к масштабным отключениям электроэнергии. Без света остались жители 67 населенных пунктов — более 30 тысяч семей. На одном из поврежденных объектов возник пожар, который сотрудники ГСЧС смогли оперативно потушить.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
ДТЭК Война в Украине
Новости
Каждый второй - иностранец: Минобороны объявило амбициозную цель по рекрутингу
Каждый второй - иностранец: Минобороны объявило амбициозную цель по рекрутингу
Аналитика
"Быстрого завершения войны ожидать не стоит": интервью с Сергеем Притулой
Дмитрий Олейникжурналист, ведущий YouTube-канала РБК-Украина "Быстрого завершения войны ожидать не стоит": интервью с Сергеем Притулой