РФ атаковала ТЭС ДТЭК: есть погибший и раненый сотрудник

Враг совершил удар по энергообъекту Украины, в результате чего есть жертва.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию ДТЭК.

В ДТЭК сообщили о последствиях очередного удара по объекту энергетической инфраструктуры. В результате атаки погиб один сотрудник теплоэлектростанции.

Еще один работник получил ранения. Ему оказывается необходимая медицинская помощь.

Оборудование получило серьезные повреждения

Из-за удара на теплоэлектростанции зафиксированы существенные разрушения оборудования. Масштабы повреждений уточняются. Других данным компания не приводит - неизвестно где произошел индицент и когда.

В компании выразили соболезнования родным и близким погибшего сотрудника, а пострадавшему пожелали скорейшего выздоровления.

Почти 230 атак с начала войны

По данным ДТЭК, с начала полномасштабного вторжения России теплоэлектростанции компании подверглись почти 230 атакам.

Очередной удар стал еще одним случаем поражения объектов энергетической инфраструктуры, которые остаются одной из целей российских атак.

Другие удары по объектам ДТЭК

Российские войска 7 июня дважды атаковали одно из угледобывающих предприятий ДТЭК в Днепропетровской области. В компании сообщили, что объект оказался под ударом в течение одного дня, в результате чего пострадал сотрудник предприятия.

По данным ДТЭК, ранения получил механик шахты, который находился неподалеку от места попадания дрона. Пострадавшему была оказана необходимая медицинская помощь.