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Зеленський пообіцяв не допустити до влади олігархів та "регіоналів"

Новини » Вибори 2019    19.04.2019 - 20:25
Зеленський пообіцяв не допустити до влади олігархів та "регіоналів"
Фото:олодимир Зеленський (РБК-Україна)

Зеленський заявив, що Ігор Коломойський буде нести відповідальність у випадку порушення закону

Олігархи та колишні "регіонали" не матимуть доступу до державної влади та державних ресурсів України. Про це заявив кандидат Володимир Зеленський під час дебатів на "Олімпійському", передає кореспондент РБК-Україна.

Так, діючий президент Петро Порошенко запитав у Зеленського: "Чи готові Ви зробити все для того, щоб ваші партнери Коломойський, збірна Азарова, збірна "регіоналів" були відсічені після президентських виборів від доступу до державних ресурсів та державної влади?". На що йому Зеленський відповів: "Так".

Зокрема, в ході дебатів,Зеленський заявив, що олігарх Ігор Коломойський буде нести відповідальність у випадку порушення закону. У свою чергу, Порошенко заявив, що жоден з його друзів не мав відношення до корупції. Порошенко додав, що як тільки буде будь-яка обгрунтована підозра, така людина потрапить до в'язниці.

Також Володимир Зеленський, в ході дебатів, заявив, що Україна йде в Європу. 

"Україна обрала шлях до Європи. Українці заплатили велику ціну: це життя наших людей. Ви не пророк і я не Моісей, ми не можемо кудись вести Україну. Україна йде до Європи. А Ви, як гарант, маєте захищати, і я, якщо я буду, буду захищати європейський вибір українців", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, дебати на "Суспільному" мали б відбутись о 21:00. Вони мають початись за 10 хвилин до початку прямого ефіру між кандидатами відбудеться жеребкування, за результатами якого буде визначено порядок їхніх виступів.

"Формат національних дебатів передбачає 36 хвилин на політичну дискусію та по 5 хвилин на вступне слово й завершальний виступ кожного з кандидатів. Протягом відведеного часу кожен кандидат матиме змогу поставити своєму опоненту запитання. Тривалість кожного запитання - до однієї хвилини, а на відповідь кандидати матимуть не більше ніж три хвилини", - йдеться у повідомленні.

Ведучою на дебатах Володимира Зеленського та Петра Порошенка на "Суспільному" буде телеведуча програми "Зворотний відлік" на "Суспільному" та ведуча телеканалу "Еспресо" Мирослава Барчук.

Дебати Порошенко і Зеленського: де і коли дивитися Порошенко запросив Зеленського продовжити дебати на "Суспільному"
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