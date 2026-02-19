ua en ru
Украина получит "истребители" реактивных "Шахедов" и крылатых ракет

Четверг 19 февраля 2026 15:01
UA EN RU
Украина получит "истребители" реактивных "Шахедов" и крылатых ракет Фото: Украина получит "истребители" реактивных "Шахедов" и крылатых ракет (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Украина в ближайшее время получит большую партию ракет AIM, которыми украинские воины сбивают крылатые ракеты и реактивные беспилотники россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минобороны Украины.

Ракеты типа AIM уже несколько лет стоят на вооружении ВСУ. В частности, они применяются с самолетов F-16 и наземных комплексов ПВО NASAMS. Наиболее удобной целью для них являются вражеские вертолеты, реактивные беспилотники и крылатые ракеты.

В общем, существует около десятка различных модификаций ракет AIM. В Украине активно используют три из них. Ракеты этой серии работают по принципу "выпустил-забыл" и устойчивы к средствам РЭБ.

AIM-9 Sidewinder

AIM-9 Sidewinder - это самая маленькая из ракет этой серии. Она эффективна в ближнем воздушном бою против вертолетов и беспилотников, имеет длину 3 метра и вес около 90 кг. Боевая часть осколочно-фугасного действия состоит из 200 титановых осколочных стержней.

Ракета развивает скорость до 3 тысяч км/ч с дальностью поражения до 35 км. Имеет инфракрасную головку наведения, а подрыв осуществляется неконтактным лазерным или радиочастотным взрывателем.

Украина получит &quot;истребители&quot; реактивных &quot;Шахедов&quot; и крылатых ракет

АИМ-120 Аmraam

Средняя ракета серии АИМ эффективно уничтожает вертолеты, самолеты, крылатые ракеты и реактивные дроны. АИМ-120 Аmraam могут уничтожать воздушные цели за пределами прямой видимости за счет системы активного радиолокационного наведения, то есть собственный радар.

Ракета имеет длину 3,7 метра, весит около 160 кг и развивает скорость до 4,9 тысячи км/ч. Ее боевая часть составляет 20 кг, а дальность поражения - до 75 км. Модифицированная версия может эффективно уничтожать вражеские цели на расстоянии до 180 км.

АИМ-7 Sparrow

Sparrow - это самая большая ракета из серии АИМ, которая эффективно уничтожает вертолеты, самолеты, крылатые ракеты и реактивные дроны типа Shahed-234 или "Герань-3". Ракета, оснащенная боевой частью осколочно-фугасного действия, развивает скорость до 4,9 тысячи км/ч, при дальности поражения до 70 км.

Ранее сообщалось, что Канада в ближайшее время передаст Украине ракеты AIM для усиления противовоздушной обороны и противодействия крылатым ракетам россиян.

Также ранее европейские государства договорились об усилении помощи Украине в сфере противовоздушной обороны, делая ключевую ставку на совместные закупки современных зенитных комплексов.

