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У Зеленского объяснили планы Украины и США в случае отказа России от перемирия

Украина, Среда 12 марта 2025 19:36
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У Зеленского объяснили планы Украины и США в случае отказа России от перемирия Фото: заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Украина и США будут координировать свои действия в случае отказа России от перемирия. Обе страны готовы менять стратегию и тактику, в зависимости от развития ситуации.

Как передает РБК-Украина, об этом в комментарии Укринформ заявил заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква.

Жовква отметил, что отказ России от перемирия не будет означать провал переговоров, и теперь все зависит от готовности РФ к миру.

"Если Россия откажется - а это может произойти - значит она покажет всему миру и американской стороне, и украинской стороне настоящую свою сущность", - подчеркнул он.

В то же время, по словам заместителя руководителя ОП, в случае отказа России от перемирия Украина и США будут менять свою стратегию.

"Мы будем координировать позиции с американской стороной. Сейчас очень важно, что США мгновенно сняли паузу на военную помощь и на обмен разведывательной информацией. Все - это уже шаг, который сделан", - добавил он.

Жовква пояснил, что если Россия не будет готова к миру, Украина и США продолжат координировать свои позиции, возможно, меняя тактику или принимая другие меры.

"На сегодня крайне важно зафиксировать, что украинская и американская стороны работают совместно по выработке следующей тактики и стратегии. И в заявлении говорилось о том, что в ближайшее время будут формироваться соответствующие делегации двумя сторонами. Они будут говорить и о технических аспектах возможного перемирия. К сожалению, не могу сейчас раскрывать детали. Но если оно не состоится - то речь пойдет о других аспектах и изменениях нашей общей позиции", - подытожил.заместитель руководителя ОП.

Перемирие между Украиной и Россией

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский озвучил возможные первые шаги для достижения мира. В частности он предложил ввести режим прекращения огня в воздухе и на воде.

Во вторник, 11 марта, во время встречи в Саудовской Аравии, американская сторона предложила ввести режим тишины по всей территории, и Украина согласилась на это предложение.

Сейчас ожидается, как отреагирует Россия относительно прекращения огня. Ранее госсекретарь США заявил, что Штаты свяжутся с Россией по этому вопросу уже 12 марта.

После чего Трамп сообщил, что его делегация едет в Россию, где они будут говорить о 30-дневном прекращении огня с Украиной.

Зеленский ранее сегодня объяснил, почему Украина согласилась на идею о 30 днях тишины.

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