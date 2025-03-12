Зеленский объяснил, почему Украина согласилась на идею о 30 днях тишины
Украина согласилась на предложение США о 30-дневном прекращении огня по всей территории. Такое решение приняли, чтобы показать, что Украина готова к миру.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского на брифинге.
Как отметил президент, до встречи команд Украины и США в Саудовской Аварии речь шла о предложении тишины в воздухе и на море. Но потом американская сторона предложила другой подход.
По словам Зеленского, в середине встречи украинская команда появилась с ним, а американская делегация - с президентом США Дональдом Трампом, и подняли вопрос, готова ли Украина идти на шаги по тишине по всей территории.
"Я это подчеркивал неоднократно, никто из нас не верит русским, мы это проходили, но мы играть с нарративами, что мы не хотим окончания войны, не будем. Я настроен очень серьезно и для меня важно закончить войну, я хочу, чтобы президент США это видел, чтобы Европа, все были в союзе, чтобы принудить РФ к окончанию войны. Поэтому моя реакция была - мы готовы к формату тишины на 30 дней в том формате, который нам предложила американская сторона", - объяснил он.
Предложение по перемирию
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский озвучил возможные первые шаги для достижения мира. Он предложил ввести режим прекращения огня в воздухе и на воде. Речь идет о прекращении воздушных атак и боевых действий в море.
Во вторник, 11 марта, на встрече в Саудовской Аравии американская сторона предложила ввести режим тишины по всей территории. Украина согласилась на такое предложение.
Сейчас ожидается ответ России по прекращению огня. По словам госсекретаря США, США будут контактировать с РФ о режиме тишины уже сегодня, 12 марта.
Как рассказали источники РБК-Украина, идея о возможном перемирии по все территории была выработана во время переговоров в Джидде. Также источники указывают, что если РФ согласится на режим тишины, то будет создана техническая группа, которая определит формат прекращения огня и механизм мониторинга.
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