Зеленский объяснил, почему Украина согласилась на идею о 30 днях тишины

Украина согласилась на предложение США о 30-дневном прекращении огня по всей территории. Такое решение приняли, чтобы показать, что Украина готова к миру.

Как отметил президент, до встречи команд Украины и США в Саудовской Аварии речь шла о предложении тишины в воздухе и на море. Но потом американская сторона предложила другой подход.

По словам Зеленского, в середине встречи украинская команда появилась с ним, а американская делегация - с президентом США Дональдом Трампом, и подняли вопрос, готова ли Украина идти на шаги по тишине по всей территории.

"Я это подчеркивал неоднократно, никто из нас не верит русским, мы это проходили, но мы играть с нарративами, что мы не хотим окончания войны, не будем. Я настроен очень серьезно и для меня важно закончить войну, я хочу, чтобы президент США это видел, чтобы Европа, все были в союзе, чтобы принудить РФ к окончанию войны. Поэтому моя реакция была - мы готовы к формату тишины на 30 дней в том формате, который нам предложила американская сторона", - объяснил он.

