Прекращение огня в Украине: Рубио заявил, что США "будут контактировать" с РФ сегодня

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что США "будут контактировать" с Россией уже 12 марта. Общение с российской стороной станет следующим шаго в контексте втречи США и Украины в Саудовской Аравии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

Рубио также подтвердил, что на переговорах во вторник, 11 марта, в Джидде (Саудовская Аравия) обсуждалось, "как будет выглядеть переговорный процесс", и были "разговоры о территориальных уступках".

"Военного решения этого конфликта не существует", - сказал он.

По его словам, США надеются получить положительный ответ от России и "настоятельно призывают россиян прекратить все военные действия".

Так, Рубио заявил, что США "будут контактировать с русскими" сегодня.

Переговоры США и Украины в Саудовской Аравии

11 марта в Саудовской Аравии прошла встреча делегаций Украины и США. Переговоры состоялись в Джидде и продолжались восемь часов.

В частности, в ходе встречи была достигнута договоренность о прекращении огня на 30 дней, а также о возобновлении поставок военной помощи США, а также обмена разведданых.

На данный момент введение режима прекращения огня зависит от РФ. Буквально сегодня в Кремле впервые отреагировали на переговоры Украины и США в Саудовской Аравии. В частности, якобы не исключаются переговоры диктатора Владимира Путина и главы Белого дома Дональда Трампа.

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